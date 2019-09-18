　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小孟老師神預言郭柯不選！韓國瑜「有未爆彈」　蔡英文配陳其邁勝算最大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲2020總統、蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲。（合成圖／資料照）

▲小孟老師預測郭、韓、柯、蔡的運勢對總統大選的影響。（合成圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布退出總統大選、台北市長柯文哲壓線登記失敗，堪稱是2020總統大選的兩大震撼彈，卻也讓藍綠對決的局勢逐漸明朗。命理師小孟老師在7月17日播出的談話性節目《新聞挖挖哇》中，就委由另外一位來賓資深媒體人陳敏鳳抽塔羅牌分別預測郭台銘、韓國瑜、柯文哲、蔡英文的運勢與對總統大選的影響，並且神預測了郭、柯不選的結果。

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲小孟老師分析，郭台銘雖然很想選，但不會脫黨參選，唯一的機會只有跟柯文哲合作。（圖／記者李毓康攝）

小孟老師針對郭台銘的預測，抽到的牌是權杖10正位，代表郭台銘的壓力很大，如果脫黨參選的話，一定會被國民黨罵得很難聽，可是他內心還是很想選，因為這次的初選是不公平的，再加上屬虎的郭台銘放下身段綁鞋帶、舔盤子，其實不像他，讓大家覺得滿虛假的，他如果脫黨會被說忘恩負義。

小孟老師指出，郭台銘唯一的機會就是跟柯文哲結盟，因為柯文哲屬豬「豬入虎口」虎咬豬對郭台銘很補，柯會成功拱郭上去，但是柯文哲會被吃得死死的，聲勢因此往下滑。

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲小孟老師預測韓國瑜的運勢低落，比較有機會的方法就是跟王金平合作。（圖／記者李毓康攝）

小孟老師針對韓國瑜的預測，抽到的牌是寶劍2正位，代表韓國瑜的眼睛被矇住了，現在很緊張很惶恐的狀態，牌中人背後有一片海，後面有岸，代表對岸是看好他的，但是因為眼睛被矇起來，所以韓國瑜覺得自己贏得不紮實，雖有一群韓粉卻無法擴大自己的選票，加上他屬雞越入冬越怕冷，雞披著綵衣代表說他很會說，很會做外表但是內在如何卻不得而知，2020年1月月亮落入韓國瑜的雙子座，會有更多的小人，還會有一件事情爆發，如果颱風季節高雄淹大水的話，他會很辛苦。

小孟老師建議，屬雞的韓國瑜配屬蛇的王金平最好，因為「蛇吃雞」所以這兩個人是合的，加上王金平懂藍的又懂綠的，剛好適合配韓國瑜。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲小孟老師預測，柯文哲因為找不到可靠的人拱他，最後會放棄。（圖／記者林敬旻攝）

小孟老師針對柯文哲的預測，抽到的是正義牌逆位，柯文哲心裡想但是找不到可靠的人，因為蔡英文屬猴，猴跑得快又會爬樹，柯文哲屬豬「溫溫的可是城府深」，但還是鬥不過猴子，跟郭台銘結合老虎又吃豬，因為都沒有人拱柯所以最後會傾向放棄，如果柯文哲參選對韓國瑜比較好，對蔡英文不好。

▲▼總統蔡英文參訪「圓展科技」。（圖／記者季相儒攝）

▲小孟老師預測，蔡英文下半年之後運勢大好。（圖／記者季相儒攝）

小孟老師針對蔡英文的預測，抽到的牌是權杖3，是一個人拿著權杖望向海外，代表蔡英文有獲得海外的幫助，可能包括美國、日本甚至大陸、香港的幫助，牌中有三根棒子代表「三腳督」，但是這代表柯文哲只會出來攪和一下，不會攪很久，蔡英文是處女座在下半年「吉星籠罩」，過去不好的運勢都會反彈，2020年1月的時候，她的行星運轉剛好都是最漂亮的、最旺的，韓國瑜則是月亮落入雙子座，以命理的角度蔡英文的運勢突然逆轉。

▲▼陳其邁在臉書火速回應一芳「一果兩汁」事件。（圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

▲小孟老師建議，屬龍的陳其邁是最適合蔡英文的副手人選。（圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

小孟老師建議副手人選方面，猴跟豬是不合的，柯文哲、賴清德都屬豬，跟他們搭配都不會有好結果，必須跟屬龍、屬鼠的最合，其中陳其邁就是屬龍。

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
生前傳訊「想跳海」　女老師「蹲路邊爆哭」...10天後成浮屍
就在家門口！颱風「塔巴」可能生成　離台最近時間點、下雨熱區出
快訊／檢查砲彈藥筒突然爆炸　國軍3士兵灼傷送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／郭台銘退選韓國瑜「軟著陸墊背」被抽走了　李正皓：韓腦袋一片空白

柯文哲形容韓國瑜選總統　「小學算術100分」不代表可以教量子物理

柯文哲：選2020就是偷襲珍珠港　不會犯山本五十六的錯

館長質疑韓國瑜「6場造勢」錢從哪裡來　直嗆韓粉：要告快告

韓粉出征搞錯對象！《遠見雜誌》聲明：遠見雜誌不是天下雜誌

黃捷悲憤指控韓市府追殺「大港開唱」　7成外地觀眾讓高雄發大財

韓陣營估贏10至30萬票？　國民黨：關鍵在郭粉流向

快訊／金門20機砲藥筒炸傷3士兵　2人輕傷1人留院觀察

賴品妤撞麥克風「一秒變雙馬尾」被笑爆　林昶佐：重看邁向1000次

小孟老師神預言郭柯不選！韓國瑜「有未爆彈」　蔡英文配陳其邁勝算最大

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

韓陣營估贏10至30萬票？　國民黨：關鍵在郭粉流向

快訊／金門20機砲藥筒炸傷3士兵　2人輕傷1人留院觀察

賴品妤撞麥克風「一秒變雙馬尾」被笑爆　林昶佐：重看邁向1000次

小孟老師神預言郭柯不選！韓國瑜「有未爆彈」　蔡英文配陳其邁勝算最大

石木欽涉多次接受不當招待　3監委申請自動調查

民進黨2020立委提名70人名單一次看　女性佔37%、碩博士78％

影／太陽花女戰神初參選！90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　抬頭掀飛黑色套子

侯友宜推「銀新未來城」　東協考察首站觀摩星國高齡營運模式　

民進黨正式提名賴品妤參選　林昶佐讚：反對國共勢力最適合人選

雲林迫於情勢換將　卓榮泰：蘇治芬承接使命有助於選區！

華映撤回重整抗告　董事會決議依法「申請破產」

《信號》殺人魔找到了：DNA一致！　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

雲林老翁騎車逆向　遭「撞2次」身亡！腳踏車斷成3截

90%都做錯！女生「尿尿不要用擦的」　細菌炸滿…醫：難怪下體飄臭

高宇蓁「素顏站路邊」忙公事　美國出差半個月…曝CEO忙碌生活

中職／伯納點名鄭凱文　沒有他就沒有下半季領先

車上震不停！噁伯逼12歲女童口交再「忘情衝刺」　事後請吃甜不辣打發

秋冬來了食慾大開　不用餓肚，吃飯掌握2重點HOLD住身材

台南美食節邁入第9年　邀12位總舖師重現36道辦桌料理

藍軍不歡迎大港來台南　拒絕用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話

政治熱門新聞

郭不選最可怕！前議員：國民黨將..

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹..

總統被連署人登記截止　共8組人..

高嘉瑜：郭唯一不選的理由就是要..

韓國瑜左營拜天公廟遇民眾嗆下台..

李正皓：郭退選韓「軟著陸墊背」..

柯媽擲筊問城隍爺「柯文哲選總統..

郭台銘不選4大理由：不滿藍營鄉..

正妹參選90度鞠躬　抬頭掀飛麥..

呂秀蓮選總統　陳水扁：能讓蔡英..

韓粉酸馬英九！郭剛退選…國民黨..

快訊／國民黨不開鍘郭台銘了！

12罪列高市文化局考核！被質疑..

郭台銘副手曝光！就是台東縣前縣..

更多熱門

相關新聞

民進黨2020立委提名70人名單一次看

面對2020立委選戰，民進黨18日完成佈局，共提名70人，男性佔44人、女性26人，平均年齡48歲，其中最年輕27歲。其中，現任立委參選者有46位、現任議員參選立委有8位、首次參選有9位、有參選公職經驗者有6位。

挺恬娃選立委！郭台銘老婆家出手戰韓營

三年不見吳淡如復出了　合體鄧惠文、賴芳玉擠進八點檔開節目

聾人電影節開跑　蔡英文拍手語宣傳片

卓榮泰怒嗆柯文哲：參選正當性我們決定！不是由他來決定

關鍵字：

小孟老師郭台銘柯文哲韓國瑜蔡英文陳其邁新聞挖挖哇2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

1.3億風神等5年領牌了　後照鏡要百萬

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面