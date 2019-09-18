小孟老師神預言郭柯不選！韓國瑜「有未爆彈」　蔡英文配陳其邁勝算最大

▲小孟老師預測郭、韓、柯、蔡的運勢對總統大選的影響。（合成圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布退出總統大選、台北市長柯文哲壓線登記失敗，堪稱是2020總統大選的兩大震撼彈，卻也讓藍綠對決的局勢逐漸明朗。命理師小孟老師在7月17日播出的談話性節目《新聞挖挖哇》中，就委由另外一位來賓資深媒體人陳敏鳳抽塔羅牌分別預測郭台銘、韓國瑜、柯文哲、蔡英文的運勢與對總統大選的影響，並且神預測了郭、柯不選的結果。

▲小孟老師分析，郭台銘雖然很想選，但不會脫黨參選，唯一的機會只有跟柯文哲合作。（圖／記者李毓康攝）



小孟老師針對郭台銘的預測，抽到的牌是權杖10正位，代表郭台銘的壓力很大，如果脫黨參選的話，一定會被國民黨罵得很難聽，可是他內心還是很想選，因為這次的初選是不公平的，再加上屬虎的郭台銘放下身段綁鞋帶、舔盤子，其實不像他，讓大家覺得滿虛假的，他如果脫黨會被說忘恩負義。

小孟老師指出，郭台銘唯一的機會就是跟柯文哲結盟，因為柯文哲屬豬「豬入虎口」虎咬豬對郭台銘很補，柯會成功拱郭上去，但是柯文哲會被吃得死死的，聲勢因此往下滑。

▲小孟老師預測韓國瑜的運勢低落，比較有機會的方法就是跟王金平合作。（圖／記者李毓康攝）



小孟老師針對韓國瑜的預測，抽到的牌是寶劍2正位，代表韓國瑜的眼睛被矇住了，現在很緊張很惶恐的狀態，牌中人背後有一片海，後面有岸，代表對岸是看好他的，但是因為眼睛被矇起來，所以韓國瑜覺得自己贏得不紮實，雖有一群韓粉卻無法擴大自己的選票，加上他屬雞越入冬越怕冷，雞披著綵衣代表說他很會說，很會做外表但是內在如何卻不得而知，2020年1月月亮落入韓國瑜的雙子座，會有更多的小人，還會有一件事情爆發，如果颱風季節高雄淹大水的話，他會很辛苦。

小孟老師建議，屬雞的韓國瑜配屬蛇的王金平最好，因為「蛇吃雞」所以這兩個人是合的，加上王金平懂藍的又懂綠的，剛好適合配韓國瑜。

▲小孟老師預測，柯文哲因為找不到可靠的人拱他，最後會放棄。（圖／記者林敬旻攝）



小孟老師針對柯文哲的預測，抽到的是正義牌逆位，柯文哲心裡想但是找不到可靠的人，因為蔡英文屬猴，猴跑得快又會爬樹，柯文哲屬豬「溫溫的可是城府深」，但還是鬥不過猴子，跟郭台銘結合老虎又吃豬，因為都沒有人拱柯所以最後會傾向放棄，如果柯文哲參選對韓國瑜比較好，對蔡英文不好。

▲小孟老師預測，蔡英文下半年之後運勢大好。（圖／記者季相儒攝）



小孟老師針對蔡英文的預測，抽到的牌是權杖3，是一個人拿著權杖望向海外，代表蔡英文有獲得海外的幫助，可能包括美國、日本甚至大陸、香港的幫助，牌中有三根棒子代表「三腳督」，但是這代表柯文哲只會出來攪和一下，不會攪很久，蔡英文是處女座在下半年「吉星籠罩」，過去不好的運勢都會反彈，2020年1月的時候，她的行星運轉剛好都是最漂亮的、最旺的，韓國瑜則是月亮落入雙子座，以命理的角度蔡英文的運勢突然逆轉。

▲小孟老師建議，屬龍的陳其邁是最適合蔡英文的副手人選。（圖／取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）



小孟老師建議副手人選方面，猴跟豬是不合的，柯文哲、賴清德都屬豬，跟他們搭配都不會有好結果，必須跟屬龍、屬鼠的最合，其中陳其邁就是屬龍。

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