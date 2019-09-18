5年走遍22所偏鄉小校幫拍畢業照　台南社大攝影講師周盟欽病逝

▲台南社大資深電腦、攝影講師周盟欽，5年來走遍22所偏鄉小校，幫學生「義拍」畢業照，日前因病過逝。（圖／翻攝自周盟欽臉書）



記者林悅／台南報導

台南社大資深電腦、攝影講師周盟欽，5年來走遍22所偏鄉小校，幫畢業學生「義拍」畢業照，最遠曾跑到台東卑南的東成國小，未料中秋節傳出周盟欽因病過逝的不幸消息，學員不捨紛紛在其臉書留言不捨，表示要幫老師圓夢，將義拍傳承下去。



據了解，周盟欽為台南社區大學擔任電腦及攝影講師，本身是資深攝影師，他有一次返回台南後壁樹人國小母校參加活動，得知校方畢業紀念照是自己用手機拍的，即自告奮勇且號召社大彩妝班學員，一起為學弟學妹拍畢業紀念照，從彩妝、攝影到輸出，全都義務服務從，並學弟妹完成畢業紀念照。

消息傳出，其他偏鄉學校校長獲悉大感訝異，也紛紛希望周盟欽也能為學生拍幸業照，因此周盟欽從2016年開始，成立了一個「義拍」服務團隊，來為偏鄉小校學生服務，迄今走遍22所偏鄉小校，218位國小及幼稚園學生拍攝畢業紀念照，最遠的是台東卑南的東成國小。

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惟周盟欽因病於中秋節期間因病離世，令受惠的學校及社大學生大感訝異，學生表示：「一直以來堅持自己的路，是從老師您身上學習到，很感謝這段期間您的照顧與教導，沒有您也沒有我們，只能說相處的緣份太短，很想再跟老師您身上學習到更多的一切，老師謝謝你」、「 致此生最重要的恩師周盟欽老師，今天早上才得知你已經離開了，但是閻羅天子不是說~不急，還有10年嗎？怎麼不到1年老師你就離開我們了呢！？心中雖有萬般的不捨與傷感，但我還是會遵照老師所說的繼續練功，但願老師這次已經練成開悟，成功脫離輪迴！」。

也有學員表示，有幸成了周老師的學生，一起為偏鄉學校學生拍照畢業紀念照，是件有意義的事；當車子愈開愈偏鄉，感覺也找回自己天真的童年，感染到學生的快樂。周老師不僅發揮愛心為偏鄉學生拍畢業紀念照，也為躺在床上的身障、植物人拍大頭照。如果偏鄉學校願意，學員也有人願一直服務下去，如果大家還願意一起幫周老師圓夢，再一起來！