插畫家相見歡！卡佳捕獲野生彩虹爺爺　「比愛心」超萌合照





▲卡佳（左）與林佳龍（中）及彩虹爺爺合照。（圖／翻攝自林佳龍臉書直播，下同）

記者胡順惠／台北報導

歷經石虎爭議風波，集集彩繪列車「國立集集美術館」18日上午正式啟用，俄羅斯插畫家卡佳也受邀來台出席。交通部長林佳龍下午與卡佳參觀台中知名景點彩虹村，盡地主之誼全程陪同講解，同時也將同為素人畫家的彩虹爺爺黃永阜介紹給卡佳認識，三人還一起比愛心合照，氣氛超暖心。

林佳龍下午在臉書直播與卡佳的互動，發布不到半小時就吸引2000名網友按讚，大家在底下紛紛狂讚。林佳龍首先先用俄羅斯語問候「你好嗎」、「我很好」，代表台灣人表達歡迎之意，卡佳隨之燦笑以「Perfect（完美）」回應。

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▲林佳龍說，牆上的貓咪是他與彩虹爺爺一起點睛的。

林佳龍邊走邊介紹，彩虹村本來是都市重劃要做道路，原本是舊宿舍，裡面住黃永阜先生，從10幾年前便開始畫畫，很多人看到畫作後反應應該要保存下來，市政府因此進行都市計畫變更，本來只有畫只有1棟，現在變成6棟，成為熱門觀光景點，每年吸引100至200萬觀光客前來觀看，因為卡佳是插畫家，彩虹爺爺也是素人插畫家，想介紹兩人彼此認識。

卡佳似乎仍不太適應媒體追隨，表情有些僵硬，但臉上仍保持笑容，到處跟林佳龍比愛心合照。黃永阜原本坐在小攤販裡作畫，見到卡佳、林佳龍立即送上自己親繪的畫作，三人更一起比愛心合照。

卡佳透過翻譯人員表示，雖然來的時間很短，但對台灣印象很深刻，包含自然風光、友善熱情的台灣人民，大家都對她非常客氣，吃的東西也很棒。林佳龍說，卡佳已經來台灣2天，17日已經到日月潭環湖騎自行車，18日參觀彩虹眷村，接下來還會去北海岸等許多景點，是俄羅斯觀光最佳代言人。

▲卡佳喜歡台灣的風景與熱情的民眾。

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