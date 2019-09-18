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影／90度大鞠躬「撞上麥克風」！賴品妤對戰黃國昌助理：這一席我來才會贏

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記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日召開中執會，確認最後5大艱困選區立委布局，包含新北市汐止區徵召「太陽花女戰神」賴品妤等。賴品妤初登場顯得有些緊張，堅持要90度大鞠躬，甚至把麥克風都插進頭髮裡，現場發生趣味小插曲。曾任立委林昶佐助理，這次挑戰汐止選區將對戰立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫，賴品妤強調，對方很優秀，「但這一席我來才會贏」。

包含台北市文山區，以及新北市汐止、中永和、新店區，還有新竹縣第1選區等5席尚未完成的立委艱困選區布局，18日中執會確認最後徵召名單。新北市汐止選區因為現任時代力量立委黃國昌不爭取連任，改派辦公室主任賴嘉倫參選。

賴品妤之前為林昶佐助理，對上黃國昌辦公室主任賴嘉倫，等同是林昶佐與黃國昌間的「助理之戰」。賴品妤受訪時強調，黃國昌跟賴嘉倫都是很優秀的人，「但這一席要我來選才會贏」。她也提到，面對國民黨對手，這是一場台灣人與中國大陸代理人間的戰爭，關鍵一席一定要盡全力搶下。

賴品妤致詞時表示，很多人因為318認識自己，還得到太陽花女戰神的稱號，不過，自己不只是這樣，從318學運到法律系畢業，再到進入立法院擔任助理，每一個經歷都造就今天的她，2020是關鍵一戰，一定要一票一票守住，不會讓給意圖走向中國大陸的國民黨。

賴品妤說，知道自己是全黨最年輕候選人，「我對台灣有夢，我用年輕衝勁，證明台灣人沒有辦不到的事情，不只用雙手，還要用雙腳衝出台灣的未來。」

▲賴品妤代表民進黨征戰汐止選區。（圖／記者黃國霖攝）

▲賴品妤代表民進黨征戰汐止選區。（圖／記者黃國霖攝）

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