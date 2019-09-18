2019台灣國際聾人電影節　蔡英文、鄭麗君入鏡拍手語宣傳片



▲2019台灣國際聾人電影節開跑，總統蔡英文、文化部長鄭麗君用手語拍宣傳片。（影／國立台灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

2019第4屆「台灣國際聾人電影節」將於9/21至22日在台灣文學館舉行，總統蔡英文、文化部長鄭麗君也特別以手語入鏡拍攝宣傳片。此屆以榮獲第90屆奧斯卡金像獎最佳實境短片獎《沉默的孩子》為主題片，更邀請片中主角Maisie Sly（聽障女童）及其父親Gilson Sly來台。



▲蔡英文用手語拍攝宣傳片。（圖／翻攝自2019台灣國際聾人電影節宣傳片）



文化部自2016年研擬《國家語言發展法》，去年底立法院三讀通過後，「手語」正式屬於國家語言之一。而今年「台灣國際聾人電影節」由中華民國聾人協會舉辦，希望透過電影，引領大眾對「聾人」、「手語」乃至「教育」有新認識。

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▲文化部長鄭麗君入鏡，以手語拍攝宣傳片。（圖／翻攝自2019台灣國際聾人電影節宣傳片）

根據聾人協會的資料顯示，全台身心障礙者占總人口比例5％，而聽障人口占身心障礙者總人口比例中的11％，約13萬聽障者使用手語與大眾溝通，是多元台灣的一份子。中華民國聾人協會理事長林哲瑩表示，今年電影節首度在台南和國立台灣文學館攜手合辦，因台文館是文化部聽障示範館所，長年致力於聽障文化平權的推動，舉辦多場講座、設置聾人志工、手語導覽APP、資源箱等活動，並且與聾人協會長年合作具有良好默契。

2019年「台灣國際聾人電影節」也嘗試帶入更多議題，例如同婚、罕見疾病。今年5月台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，此次影展中《直至虹色清晨降臨》影片導演今井美香也將出席影展，帶觀眾領略多元身分聾人的心路歷程。

而《聽•見幸福的樂章》讓大家看到3組不同年齡、家庭背景的青少年和年輕人，因為尤塞氏症這種屬於基因缺損的罕見疾病，自出生後逐漸走向全聾盲的發病過程，如何改變了他們原有的人生路。

另外榮獲2018年手語Almussord II電影短片最佳短片的《58旅程》，是講述二次世界大戰期間，失去親人的男孩協助聾人女孩踏上回家的真實事件。



▲左至右：台文館館長蘇碩斌、《沉默的孩子》父親Gilson Sly、主角Maisie Sly、中華民國聾人協會理事長林哲瑩、導演今井美香。（圖／國立台灣文學館提供）

台文館館長蘇碩斌認為，文化平權推動應該積極主動，這次與聾人協會一起將「國際聾人電影」介紹給台灣民眾欣賞，並有聾人影片徵選比賽，是台文館努力的成果，未來也會繼續努力。他也認為，我們生長在自由的土地上是如此珍貴，鼓勵大家用開闊的視野去看聾人的世界，學一點台灣手語、給予一些幫助、多一點了解、多一份認同，或是更深入觸碰他們內心世界或面臨的困境，也許擁有的自由將淬煉成推動世界和諧的一股助力。

「2019台灣國際聾人電影節」在9月21日至22日於國立台灣文學館舉行，民眾可線上預約，並至現場欣賞精選影片。

國立台灣文學館

台南市中西區中正路1號

2019台灣國際聾人電影節

線上預約：https://twidff.kktix.cc/

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