「好萌！」穿山甲逛大街誤闖安檢所　海巡樂當保母

▲太萌了！穿山甲逛大街，誤闖安檢所在所內趴趴走。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

好萌、好萌啊！1隻保育類動物穿山甲，逛大街竟誤闖安檢所，還在所內趴趴走，引起一陣狗叫聲，第一岸巡隊粉鳥林安檢所值班人員聽見後查看，發現一隻緩慢移動的奇怪生物進入安檢所裡，仔細一看竟是穿山甲，海巡弟兄個個驚喜連連直呼：「好萌好萌」。

第一岸巡隊表示，9月18日凌晨0時許，粉鳥林安檢所值班人員發現一隻穿山甲在安檢所內到處探險，先將穿山甲安置並通報宜蘭縣農業處協處。

粉鳥林安檢所值班人員會發現穿山甲是因聽見一陣狗叫聲，立即查看，才發現一隻緩慢移動的奇怪生物進入安檢所裡，仔細一看竟是保育類動物穿山甲，在安檢所到處趴趴走，海巡人員個個驚喜連連直呼：「好萌好萌」。

因擔心穿山甲遭野狗攻擊發生意外，隨即將穿山甲帶至安檢所裡實施照顧一晚，海巡人員也因為超萌穿山甲的到訪而舒緩勤務壓力。

經與宜蘭縣農業處人員聯繫，因穿山甲無明顯外傷，於天亮後協助穿山甲帶至山區實施野放，結束這趟穿山甲驚奇之旅。

第一岸巡隊說，除了查緝走私及非法入出境外，包含環境生態保育與救生救難亦是海巡署重要的工作項目，若發生相關事件均可撥打海巡署24小時「118」報案專線，將竭誠提供迅速、安全、完善之服務。

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