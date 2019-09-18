「保險區塊鏈」共享平台進入優化階段！壽險公會：仍須一定作業時間才正式上線

▲壽險公會推動「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」計畫，技術運作成熟後，逐步運用作為防制保險犯罪及防制洗錢打擊資恐等相關用途。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

為了推動台灣保險業導入金融科技，改善業界的行政作業效率及作業成本，提供保戶更好的服務體驗，壽險公會偕同財團法人保險犯罪防制中心共同推動「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」計畫，並於2019年5月開始啟動。面對外界傳言指平台將於10月上路，壽險公會澄清，仍須一定作業時間後才能正式上線。

「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」計畫初期採取概念驗證（POC）方式，先以主管機關於2018年核復同意保單電子化方案為基礎，利用區塊鏈技術的分散式儲存及不可否認的特性，就跨公司電子化保單資料的統整及存證作業，導入區塊鏈技術驗證其可行性，並由台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、三商美邦人壽及元大人壽等8家會員公司，參與相關驗證測試工作。

壽險公會表示，該計畫希望未來以此為基礎發展「保單電子化存摺」，讓消費者可以方便地掌握自身及家人的保單狀況，作為適時檢視調整保障內容的參考；日後就保單內容若有所爭議時，也可以透過此平台提供具公信力的保單內容作為認定準據。

目前區塊鏈平台計畫已進入測試尾聲，將根據測試結果進行平台端及公司端系統的流程改進及優化工作，壽險公會表示，該平台仍須一定作業時間後才能正式上線，不是外界傳言將於10月上路。

另外，由於保戶在申請契約保全變更或保險事故發生後申請理賠時，常因有投保多家或多張保單而需奔波於不同公司提出申請，造成保戶時間的浪費與不便，加以目前已有部分會員公司（如台灣人壽、國泰人壽、新光人壽等）與醫院洽談合作，就所屬公司保戶住院就醫時的資料與公司理賠系統進行串接，達到快速理賠的目的。

為了解決前者提及的問題，壽險公會在金管會保險局指導下，邀集會員公司組成專案小組，由新光人壽及國泰人壽代表分別擔任召集人及副召集人負責統籌相關事宜，以概念驗證計畫及該等公司的實作經驗為基礎，就保全及理賠服務導入區塊鏈技術的可行性進行研議。

研議初步將以部分保單基本資料的變更及日額型醫療險的理賠申請為範圍，透過於平台單一申請的推播，即可讓保戶投保的各家公司都收到相同申請，並在當事人同意的情形下將理賠審核所必須的就醫資料於投保的公司間進行互通，以加快保險公司的契約變更及理賠審核工作。

壽險公會表示，該案若在適法性、技術面及相關的資安、風控及消費者權益確保等層面上均屬可行，將於報奉主管機關核可後開始推動，仍須一定研議時間才可上路。至於在保險犯罪防制用途上，壽險公會仍將偕同會員公司與犯防中心在現有基礎上持續合作，並在「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」及技術運作成熟後，逐步運用作為防制保險犯罪及防制洗錢打擊資恐等相關用途。