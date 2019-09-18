　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「保險區塊鏈」共享平台進入優化階段！壽險公會：仍須一定作業時間才正式上線

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲壽險公會推動「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」計畫，技術運作成熟後，逐步運用作為防制保險犯罪及防制洗錢打擊資恐等相關用途。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

為了推動台灣保險業導入金融科技，改善業界的行政作業效率及作業成本，提供保戶更好的服務體驗，壽險公會偕同財團法人保險犯罪防制中心共同推動「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」計畫，並於2019年5月開始啟動。面對外界傳言指平台將於10月上路，壽險公會澄清，仍須一定作業時間後才能正式上線。

「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」計畫初期採取概念驗證（POC）方式，先以主管機關於2018年核復同意保單電子化方案為基礎，利用區塊鏈技術的分散式儲存及不可否認的特性，就跨公司電子化保單資料的統整及存證作業，導入區塊鏈技術驗證其可行性，並由台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、三商美邦人壽及元大人壽等8家會員公司，參與相關驗證測試工作。

壽險公會表示，該計畫希望未來以此為基礎發展「保單電子化存摺」，讓消費者可以方便地掌握自身及家人的保單狀況，作為適時檢視調整保障內容的參考；日後就保單內容若有所爭議時，也可以透過此平台提供具公信力的保單內容作為認定準據。

目前區塊鏈平台計畫已進入測試尾聲，將根據測試結果進行平台端及公司端系統的流程改進及優化工作，壽險公會表示，該平台仍須一定作業時間後才能正式上線，不是外界傳言將於10月上路。

另外，由於保戶在申請契約保全變更或保險事故發生後申請理賠時，常因有投保多家或多張保單而需奔波於不同公司提出申請，造成保戶時間的浪費與不便，加以目前已有部分會員公司（如台灣人壽、國泰人壽、新光人壽等）與醫院洽談合作，就所屬公司保戶住院就醫時的資料與公司理賠系統進行串接，達到快速理賠的目的。

為了解決前者提及的問題，壽險公會在金管會保險局指導下，邀集會員公司組成專案小組，由新光人壽及國泰人壽代表分別擔任召集人及副召集人負責統籌相關事宜，以概念驗證計畫及該等公司的實作經驗為基礎，就保全及理賠服務導入區塊鏈技術的可行性進行研議。

研議初步將以部分保單基本資料的變更及日額型醫療險的理賠申請為範圍，透過於平台單一申請的推播，即可讓保戶投保的各家公司都收到相同申請，並在當事人同意的情形下將理賠審核所必須的就醫資料於投保的公司間進行互通，以加快保險公司的契約變更及理賠審核工作。

壽險公會表示，該案若在適法性、技術面及相關的資安、風控及消費者權益確保等層面上均屬可行，將於報奉主管機關核可後開始推動，仍須一定研議時間才可上路。至於在保險犯罪防制用途上，壽險公會仍將偕同會員公司與犯防中心在現有基礎上持續合作，並在「保險區塊鏈聯盟科技運用共享平臺」及技術運作成熟後，逐步運用作為防制保險犯罪及防制洗錢打擊資恐等相關用途。

ET快訊
驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童命危
賴品妤初參選90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　一抬頭掀飛黑色套子
雨天暖慰勞！辣媽掏千元「找200就好」震驚外送哥　下秒糗翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

南山人壽系統錯在哪都不知　顧立雄：年底前要提出改善方案

「保險區塊鏈」共享平台進入優化階段！壽險公會：仍須一定作業時間才正式上線

杜英宗「境界失敗，我負責」一語成讖　年薪破億卻遭重罰難辭其咎 　　

南山人壽新系統之亂！顧立雄點出董座杜英宗3大缺失　停職2年內不要插手

南山人壽工會：公司決策錯誤、金管會處置太遲　業務員權益受影響

頻出包挨罰！南山今年已被罰5,460萬破金融業紀錄　罰款比同業加總還多

金管會重罰3千萬、董座停職2年！南山人壽：尊重主管機關決定　規劃代理人選

台女腦出血滯日…丈夫湊錢淚謝！南山人壽助70萬返家費：民眾出國仍要保旅平險

業務員離職「保單變孤兒」先哭了！專家曝光4招自救法：不要衝動解約

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

南山人壽系統錯在哪都不知　顧立雄：年底前要提出改善方案

「保險區塊鏈」共享平台進入優化階段！壽險公會：仍須一定作業時間才正式上線

杜英宗「境界失敗，我負責」一語成讖　年薪破億卻遭重罰難辭其咎 　　

南山人壽新系統之亂！顧立雄點出董座杜英宗3大缺失　停職2年內不要插手

南山人壽工會：公司決策錯誤、金管會處置太遲　業務員權益受影響

頻出包挨罰！南山今年已被罰5,460萬破金融業紀錄　罰款比同業加總還多

金管會重罰3千萬、董座停職2年！南山人壽：尊重主管機關決定　規劃代理人選

台女腦出血滯日…丈夫湊錢淚謝！南山人壽助70萬返家費：民眾出國仍要保旅平險

業務員離職「保單變孤兒」先哭了！專家曝光4招自救法：不要衝動解約

伯爵燦金綠洲珠寶迷倒紐約名媛　祖母綠耳掛超時髦

中職／送彭政閔行李箱　陳金鋒：看到它就想到我

開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

這！就是美女／鬼怪造型蓋不住蕾菈閃亮大眼　女俠仙氣無限散發中

石木欽涉多次接受不當招待　3監委申請自動調查

驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童「雙腳遭夾」命危

兩岸電商協作聯盟成立　天貓、雲集拚年底賣10億人幣台灣好貨

白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

銀行看利率　兆豐銀：台不動、美下半年有1、2次降息

高市登革熱還沒完！大寮區確認該區首例本土病例

保險熱門新聞

台女腦出血滯日　南山人壽助70..

一張表看懂22家壽險申訴率排行

頻出包挨罰！南山今年被罰5,4..

「保單變孤兒」專家曝光4招自救..

杜英宗「境界失敗，我負責」一語..

南山人壽資產總值4.7兆元「淨..

金管會重罰　南山人壽：尊重主管..

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師..

新系統之亂！顧立雄點出南山董座..

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平..

南山人壽工會：公司決策錯誤、金..

南山人壽前8個月賺347.5億..

南山人壽工會抗議「新系統錯亂造..

壽險業提醒6大重點　注意實支實..

更多熱門

相關新聞

新系統之亂！顧立雄點出南山董座3缺失

南山人壽境界系統上線一年多以來頻頻出包，金管會重罰3,000萬元，並下令董事長杜英宗停職2年。金管會主委顧立雄今（18）日對此點出3大缺失，包括未尊重專業意見、太過於個人判斷等，因此希望他在這2年的改善期間不要插手，也許南山會找出一條更好的路出來。

頻出包挨罰！南山今年被罰5,460萬破金融業紀錄　比同業加總還多

台女腦出血滯日　南山人壽助70萬返家費

「保單變孤兒」專家曝光4招自救法

斜槓青年3項必備保險規劃

關鍵字：

壽險公會保險區塊鏈保險業保險保單保障保險雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面