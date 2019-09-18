「戰士沒有選擇沙場權利」　阮昭雄秀蔡英文親筆字條

▲▼民進黨完成最後5個艱困選區提名，阮昭雄（右）與周江杰（左）。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨18日確認最後5個艱困選區立委佈局，其中台北市文山區確定徵召市議員阮昭雄。阮昭雄在會後記者會上，拿出總統蔡英文在禮拜一見面時，寫給他的紙條強調，自己是年輕的沙場老將，戰士沒有選擇戰場的權利，感謝黨中央給他一起奮鬥的機會。

阮昭雄表示，今天才翻出自己皮夾裡的黨證，原來已經入黨21年，所以對黨是非常有感情的，接下來要如何幫助黨來承擔責任，今天他並不孤單，戰友們都有一起站出來，其中包括立委蘇治芬，「她不用跳下去自己選，但承擔民進黨傳統，給我們這些後進一個非常好的養分。」

▼總統蔡英文親筆寫給阮昭雄的字條。（圖／記者陶本和攝）



阮昭雄說，這一次承擔參選文山跟南中正選區，一定會全力以赴，「本黨在艱困選區中不會放棄，表現出誠意，算一下我年紀偏大，對資深前輩來講，還是叫我們年輕人，所以算是年輕的沙場老將。」

「戰士沒有選擇沙場權利！」阮昭雄說，他送女兒去上學，身為兩個孩子的爸爸，為了下一代，要繼續努力。隨後，他也拿出在禮拜一時，總統蔡英文跟他見面，親手寫了一段話給他，「台北小英雄阮昭雄，2020一起贏」；他強調，我這個選區過去沒有太多改變，因為對手認為太好選了，但很難選才會認真做，「該是改變的時候了！」

阮昭雄說，未來方向如何走，選區一定要改變，承擔改變的責任，2020台灣一定贏，從改變做起，謝謝黨中央給他這個機會一起奮鬥，相信未來會在立法院表達最大誠意。

▼民進黨完成最後5個艱困選區提名，黨主席卓榮泰主持記者會介紹，由左至右依序：卓榮泰、周江杰、張銘祐、賴品妤、阮昭雄、蔡沐霖、黨秘書長羅文嘉。（圖／記者黃國霖攝）



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