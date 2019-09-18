iPhone 11 Pro Max夜幕綠預購最多　網購公開刷卡回饋攻略

▲iPhone 11系列新機將於9/20正式開賣，網購通路紛紛推出新機超值預購方案搶攻果粉換機潮。（圖／翻攝自Apple官網）

記者洪菱鞠／台北報導

新款iPhone 11、iPhone 11 Pro系列即將於9/20正式上市，網購業者看準果粉搶購熱潮，部分電商已在發表會後搶先開放預購，其他的則是在近期陸續釋出開賣方案，在購機攻略上，想讓荷包多省一點的話，建議先注意指定銀行的刷卡回饋，其次再看平台本身有無加碼其他好康，才能用划算價格入手新機。

東森購物網指出，Apple憑藉基本款較以往便宜50美元的策略，且iPhone 11、iPhone 11 Pro Max分別以綠色、紫色及夜幕綠等口碑新色加持下，買氣持續發燒，11日提前開放預約購買後，網站登記人數相比去年突破成長4倍；即日起也祭出會員預約登記購機現折1,000元、刷卡最高享10%回饋及24期零利率，其中指定刷玉山銀行信用卡單筆分期滿50,000元送3,000元刷卡金，此外，賣場24H快速到貨，9/21即可將新機送到消費者手中，強打購機不必出門排隊。

momo購物網將於9/20早上8:00現貨開賣iPhone 11系列新機，並獨家附贈限量保護殼，而此次在銀行回饋部分，至9/30前指定刷匯豐銀行、凱基銀行、第一銀行信用卡消費，單筆分期滿30,000元（含）以上，即可享3,000元紅利金或刷卡金；或是搭配台北富邦銀行、台新銀行、中國信託、花旗銀行等銀行刷卡活動，也有紅利金、刷卡金等好康回饋。另外也精選出Moshi、犀牛盾、UAG、Casemate、Spigen等品牌行動周邊配件，優惠85折起。

▲friDay購物觀察內部數據資料目前預購狀況，發現iPhone 11 Pro Max 256G規格最受歡迎，夜幕綠新色最多人下訂。（圖／friDay購物提供）

friDay購物針對iPhone 11系列企劃「搶買攻略」，即日起預購開跑，並於9/20 8:00與實體同步首賣開賣，透過LINE購物平台下單購買，付款搭配使用遠傳friDay聯名卡以及friDay購物金卡會員會籍，回饋最高現省3,858元，9/2～9/30期間消費滿額990元還有機會享登記抽萬元f幣。而觀察站上目前預購狀況，iPhone 11 Pro Max暫為預購冠軍機種，以256G規格最受歡迎，最多人下訂的顏色是夜幕綠。

生活市集主打9/29前完成預購下單iPhone 11系列新機，輸入指定折扣碼，加碼享下殺購機價，並皆贈蘋果原廠一年的保固服務，刷永豐銀行信用卡最高送1,500元刷卡金，另搭配平台同步上線「集印花兌好禮」活動，最高還可透過印花獲得西堤牛排625元套餐即享券、生活市集折價券150元、LINE Points 50點，以及抽限量威秀影城電影票兌換券，加總換算最多再賺2,655元。此外，即日起也推出「APPLE專區」，集結AirPods第二代、iPad mini、原廠傳輸充電線、四合一擴充轉接頭等多款蘋果熱門商品，通通推出超值優惠價，全面免運送到府。

PChome24h購物針對iPhone11系列推出開賣方案，主打9/20～9/25 儲值40,000最高省5,075元，但只限1期且有限量，不過刷花旗聯名卡最高回饋16%、刷富邦數位生活卡滿38,000最高送4,261刷卡金、刷聯邦賴點卡滿35,000送3,000刷卡金，有購買新機打算的話，不妨好好利用3張信用卡，讓荷包省更多。

►欸~妳過來一下！妳過來一下