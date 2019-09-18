統一發票中4千元如何省800元稅金？　財政部親授3招享小確幸

▲統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部表示，今年12月1日起政府舉辦獎券中獎獎金課稅門檻2,000元提高到5,000元，最先受惠的就是即將在9月25日開獎的7、8月期統一發票的四獎，獎金在4,000元。財政部今（18）日傳授三招，教導民眾如何延遲到12月1日領獎，才可以省下800元的稅金。

第一招就是實體通路領現金的部分，各大實體通路包含四大超商、全聯、美廉社等都有設置警語，提醒民眾如果中四獎要延後到12月1日之後領獎，可以省稅金，如果是想要透過實體通路領取的民眾，可以注意實體通路的警語。

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其次就是透過財政部的統一發票兌獎手機應用程式（APP）兌獎，民眾還是可以兌獎，但是手動「領獎」的部分，中四獎的民眾就是要冷靜一下，等到12月1日之後再點選「領獎」，這樣可以省下800元的稅金。

第三招，就是民眾原本就有透過有「財政部電子發票整合平台」的手機條碼，設定自動將獎金匯入帳戶之中者，中四獎的民眾也不用擔心，獎金會自動延遲到12月1日之後才會匯入，自動省800元的稅金。「財政部電子發票整合平台」每一期中獎結果都會用郵件（Mail）通知民眾，裡面也會有提醒民眾把握自己的小確幸。

至於，公益彩券的部分包含公益彩券、運彩等，財政部也會要求辦理兌領銀行要設置警語，並且提醒民眾獎金在2,000元到5,000元之間要延遲提領，才可以省稅金。