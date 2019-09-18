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電子製造業用煤電每年增百人死亡風險　綠色和平籲轉用再生能源

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▲▼ 綠色和平呼籲電子製造業儘速轉用綠電。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平呼籲電子製造業儘速轉用綠電。（圖／綠色和平提供）

記者崔至雲／台北報導

綠色和平今（18日）指出，台灣電子業為全台用電最高的行業類別，過去15年的用電需求成長更是各產業之冠，若電子製造業轉用再生能源，全台每年將可以減少約100例因罹患肺癌、中風等慢性疾病而提早死亡的案例。此外，若換算潛在健康衝擊的經濟成本，更可以替全民省下每年新台幣91.34億元；同一時間電子業年收益超過新台幣5兆元。

綠色和平能源專案主任唐安指出，台灣的電子製造業在全球經濟結構中扮演舉足輕重的角色，高產值背後卻是極高的電力耗用，以及長期遭到忽略的環境外部成本。電子製造業依賴高污染的燃煤電力，不僅讓民眾暴露於超過世界衛生組織空氣品質標準的惡劣環境之中，也為社會帶來龐大的健康成本。綠色和平呼籲，企業應儘速主動取得再生能源電力，守護民眾健康。

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唐安也指出，過去15年全台灣用電需求成長量當中有接近6分之1來自於單一企業，也就是半導體製造龍頭「台積電」貢獻，根據本研究估算，若台積電轉用再生能源電力，全台每年將可減少31例提早死亡的潛在案例，更可為台灣民眾省下每年新台幣28.14億元的潛在健康成本。

綠色和平空氣污染議題資深全球專案主任勞里・糜偉（Lauri Myllyvirta）指出，民眾如果長期暴露於空氣污染物之中，特別是濃度超出世界衛生組織標準的時候，會增加呼吸道感染和其他疾病的風險，對於兒童及老人等弱勢群體的影響尤其嚴重。

▲▼ 綠色和平呼籲電子製造業儘速轉用綠電。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平於2019國際半導體展呼籲電子製造業儘速轉用綠電。（圖／綠色和平提供）

糜偉強調，不論是整體電子製造業或是台積電，快速成長的用電量若仰賴自高污染和高碳排的燃煤電廠，除了助長氣候變遷，燃煤電廠所排放的大量空氣污染物質，包含細懸浮微粒（PM 2.5）、二氧化氮（NO2）以及二氧化硫（SO2）等，更會增加人體致病風險，例如使呼吸道疾病惡化，罹患中風、缺血性心臟病等慢性疾病、增加提早死亡的風險，額外增加的醫療費用更會造成經濟上的負擔。

糜偉表示，研究發現當台灣電子製造業轉用再生能源時，年平均二氧化氮（NO2）最大可減少到0.2微克、細懸浮微粒（PM2.5）最大可減少0.16微克，對中南部地區減少的影響最為顯著。此外，當用電大戶台積電轉用再生能源時，年平均二氧化氮（NO2）最大可減少到0.9微克、細懸浮微粒（PM2.5）最大可減少0.05微克。由此顯示，若企業主動轉用再生能源，預計將可顯著減少空氣污染對民眾的衝擊。

綠色和平表示，放眼全球電子產品業趨勢，國際品牌包括Apple、HP、Google在內的企業，已訂定逐步達成100%再生能源的目標，也推動其全球供應商轉用再生能源，像是Apple最新發表的iPhone 11，組裝過程已100%使用再生能源。然而，加入Apple的清潔能源供應鏈計畫的台灣業者，所使用的再生能源電力占比絕大多數低於5%，在台灣所使用的再生能源電力更是極低，無法有效降低自身所帶來的大量碳排與空污，不僅難以減緩氣候變遷，更會對民眾健康造成衝擊。

綠色和平呼籲台灣的用電大戶，務必正視繼續仰賴燃煤發電所帶來的負面影響，應訂定積極的中長期再生能源占比目標及時間表，主動取得再生能源電力。用電量高的電子製造業若能儘早提高再生能源的電力占比，不僅減少對民眾的健康風險，也能穩固在國際供應鏈上的一席之地。

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