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擴大禁菸區範圍　桃市11月起設356處無菸候車站

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▲擴大禁菸區範圍，桃園市11月起設356處無菸候車站。（圖／衛生局提供）

▲擴大禁菸區範圍，桃園市於公車張貼11月起設356處無菸候車站宣導。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市公車站候車亭自11月1日起，不能抽菸，違法者最高可罰1萬元。市府衛生局18日再度表示，該局自5月1日起，於356處公車站候車亭公告為禁菸區，同時於公車上張貼宣導海報，民眾泰半力表支持，期擴大禁菸區範圍，促進市民健康。

衛生局長王文彥指出，據國健署調查統計，桃園市18歲以上成人吸菸率由2011年18.6%降至2018年10.6%，雖呈現下降趨勢，但為促進市民的健康，依據菸害防制法擴大禁菸區範圍，該局將自今年11月1日起，公告設有屋簷的公車站候車亭356處為無菸候車站。

▲擴大禁菸區範圍，桃園市11月起設356處無菸候車站。（圖／衛生局提供）

由於宣導期為6個月，市府自5月起持續動員衛生局(所)稽查人員及志工們巡查公車站候車亭，宣導禁菸訊息至少604次，並針對公車客運站或免費接駁公車站提供戒菸及禁菸文宣，以加強宣導桃園市公車站候車亭禁菸。

王文彥表示，為逐步擴大無菸環境，桃園市於2014年起加強宣導327處無菸公園，並於2015至2018年起陸續公告281處高中職以下學校周邊人行道、桃園市13處衛生行政單位周邊環境納入禁菸區，今年更增加公告356處為無菸候車站，希望透過市府各局處及市民朋友共同努力，逐步營造無菸環境，維護市民身心健康。

衛生局提醒民眾，吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，鼓勵有吸菸習慣的民眾利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮。

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