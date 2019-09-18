大馬前副首相安華自爆「2020年交棒執政」：不用太計較確切月分

▲馬來西亞前副首相安華（Anwar Ibrahim）說，預計2020年權力交接。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞前副首相、人民公正黨主席（PKR）黨魁安華（Anwar Ibrahim）於18日透露，2020年將從現任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）手上接棒，上台執政，但是不需要太過計較確切的時間點。他指出，目前沒有其他政黨推出候選人，即使有也不具合法性。

安華表示接受《彭博社》的採訪時說，預期2020年接下首相大位，其他競爭對手不具有合法性、「無關緊要」，「雖然這不會阻止有野心的人，但是目前沒有任何跡象顯示，其他政黨會介紹、推薦或倡議其他候選人。」他被問及是否於明年5月權力交接時回答，「大家都認為大約是那個時間，但我覺得不應該太過計較確切月份。」

根據《中國報》，安華曾承諾，上任後第一優先的政策就是振興國家經濟、打擊貪污，「你要知道，在過去既定的文化中打擊貪污，是一件很不容易的事情。」他呼籲，政府要減輕馬來西亞國民的恐懼，公平分配國家財富，政策也必須照顧到所有種族與族群的貧窮人口。

▲馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）承諾當選2年後交棒。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNA、《自由今日大馬報》報導，馬哈迪於2018年的大選中，領導希望聯盟黨（Pakatan Harapan）打敗國民陣線黨（Barisan Nasional）。他自稱「臨時首相」，承諾大約2年後會把權力交給安華，雖然始終沒有說明確切日期，但是不斷重申必定信守承諾。安華當時則因雞姦罪被判入獄服刑5年，他稱全案起因於政治動機與算計。