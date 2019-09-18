　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬前副首相安華自爆「2020年交棒執政」：不用太計較確切月分

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬來西亞前副首相安華（Anwar Ibrahim）當選國會議員。（圖／路透社）

▲馬來西亞前副首相安華（Anwar Ibrahim）說，預計2020年權力交接。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞前副首相、人民公正黨主席（PKR）黨魁安華（Anwar Ibrahim）於18日透露，2020年將從現任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）手上接棒，上台執政，但是不需要太過計較確切的時間點。他指出，目前沒有其他政黨推出候選人，即使有也不具合法性。

安華表示接受《彭博社》的採訪時說，預期2020年接下首相大位，其他競爭對手不具有合法性、「無關緊要」，「雖然這不會阻止有野心的人，但是目前沒有任何跡象顯示，其他政黨會介紹、推薦或倡議其他候選人。」他被問及是否於明年5月權力交接時回答，「大家都認為大約是那個時間，但我覺得不應該太過計較確切月份。」

根據《中國報》，安華曾承諾，上任後第一優先的政策就是振興國家經濟、打擊貪污，「你要知道，在過去既定的文化中打擊貪污，是一件很不容易的事情。」他呼籲，政府要減輕馬來西亞國民的恐懼，公平分配國家財富，政策也必須照顧到所有種族與族群的貧窮人口。

▲▼ 馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）承諾當選2年後交棒。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNA、《自由今日大馬報》報導，馬哈迪於2018年的大選中，領導希望聯盟黨（Pakatan Harapan）打敗國民陣線黨（Barisan Nasional）。他自稱「臨時首相」，承諾大約2年後會把權力交給安華，雖然始終沒有說明確切日期，但是不斷重申必定信守承諾。安華當時則因雞姦罪被判入獄服刑5年，他稱全案起因於政治動機與算計。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童命危
賴品妤初參選90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　一抬頭掀飛黑色套子
雨天暖慰勞！辣媽掏千元「找200就好」震驚外送哥　下秒糗翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列大選「2黨都獲32席」難分勝負！　可能共組聯合政府

21歲夜店妹「廁所地板上尿尿」被笑！　她怒揮拳「咬斷辣妹乳頭」

塔利班：若川普想重啟談判「大門隨時敞開」　但對阿富汗政府不會停火

媽誤傳逾百「憤怒emoji」！　焦慮症女兒隔天「心臟衰竭」亡

不用手腳　天津南開大學「腦控汽車」要高度專注

美國傳贏了「WTO貿易判決」！　可對歐盟徵收110億美金關稅

鐵鍋內藏「5年燒焦嬰屍」！　毒販父母痛下殺手…早在牢裡蹲

泰佛寺147老虎被救出…3年後「病死逾一半」　政府怒批：近親繁殖惹禍

惡夫潑汽油…把老婆燒成「人形火球」狂奔慘叫　怒嗆：我有權毆打她

川普「肯定」伊朗轟炸沙烏地煉油廠　強調：我不想開戰！

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

跌落6公尺瀑布　澳洲健行者獨自拖斷腿爬行兩天

台索斷交隔天…索羅門最大島提「獨立協議」：給政府30天思考

大馬前副首相安華自爆「2020年交棒執政」：不用太計較確切月分

老伯5年前用力撞頭　竟長出「分裂撒旦角」剃刀劃過…竟繼續從頭頂冒出！

北韓2船80人非法捕魚！遭扣反「攻擊俄軍釀3傷」　俄召見北韓外交官

以色列大選「2黨都獲32席」難分勝負！　可能共組聯合政府

23頭牛「僵硬翻肚」詭躺一排！雷暴擊中圍籬　乳牛慘彈到牧場中間

詭異！泰國美女網紅陳屍公寓大廳　住戶：她不住這裡

英文老師驚呆！韋氏字典宣布「They」新用法：可當作一個人，單數使用

100歲人瑞開車暴衝人行道！行人遭撞骨折　日高齡駕駛意外頻傳

伯爵燦金綠洲珠寶迷倒紐約名媛　祖母綠耳掛超時髦

中職／送彭政閔行李箱　陳金鋒：看到它就想到我

開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

這！就是美女／鬼怪造型蓋不住蕾菈閃亮大眼　女俠仙氣無限散發中

石木欽涉多次接受不當招待　3監委申請自動調查

驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童「雙腳遭夾」命危

兩岸電商協作聯盟成立　天貓、雲集拚年底賣10億人幣台灣好貨

白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

銀行看利率　兆豐銀：台不動、美下半年有1、2次降息

高市登革熱還沒完！大寮區確認該區首例本土病例

國際熱門新聞

台索分手「交換生周末打包回家」..

「UFO橫掃海平面」3影片流出..

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

不要跟台斷交　索國人民遊行挺台

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴..

10歲莉莉走了　戲水染食腦變形..

尋找屁王之王！最響最久有機會奪..

5歲女童遭繼父凌虐慘死　生母聽..

手機充電掉入浴缸　26歲女觸電..

媽誤傳逾百憤怒emoji　她心..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

怪女徵狗想「壞壞」　最後跟主人..

公寓飄腐臭　鐵鍋裡有「燒焦嬰屍..

更多熱門

相關新聞

泰國深邃美女網紅陳屍公寓大廳

泰國曼谷最近發生一起詭異命案，有民眾在17日凌晨3點向當地Bukkhalo警方報案稱，發現一具女屍躺臥在自家公寓大廳的沙發上。員警抵達後，確認死者是23歲的泰國網紅正妹奴查娜（Thitim Noraphanpiphat），不過她並非公寓的住戶，身上也沒有其他外傷，關於她到底為何會出現在這棟公寓，又是怎麼死亡的，一切都還有待釐清。

美工刀架脖　鬼父2度性侵親生女

3歲男童手臂遭電扶梯扶手捲入卡住

遊覽車突然開門　機車騎士慘被割喉

駐泰熊貓創創享年19歲　吃竹後忽倒地死亡

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞馬哈迪安華

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面