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生前傳訊「想跳海」　22歲女老師最後身影「蹲路邊爆哭」…失聯10天成浮屍

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▲▼22歲女老師。（圖／翻攝自微博）

▲22歲女老師出遊失聯，10天後成浮屍。（圖／翻攝自微博）

記者柯振中／綜合報導

「我還和她通了電話…」四川宜賓22歲的女老師樂樂日前獨自前往廣西潿洲島出遊，但1日開始就完全失去音訊，家人完全找不到她。警方11日接獲民眾報案，北海市的海邊出現一具屍體，經過DNA比對，確認死者身分就是樂樂。此外，當地民眾指稱，曾在某沙灘的岔路看見樂樂，當時對方蹲坐在路邊痛哭，但不曉得實際原因。

綜合陸媒報導，樂樂生日的隔天向公司請假，8月30號到達廣西潿洲島，原先預定在當地待3天，9月1日就要回家，不過返家時受到颱風影響，只能延遲回家的計畫。樂樂的母親指出，1日晚間8點左右，自己還有聯絡上女兒，打了電話通訊，「後來她說要出去走走，到晚上9點鐘我就打不通她電話了。」

隨後，樂樂就與家人失去聯繫，時間長達10天。遍尋不著自己的女兒，樂樂的母親只能報案，將希望寄託在警方身上。警方接獲報案後，開始調閱當地的監視器，同時對樂樂投宿的民宿進行調查。

▼警方發出的尋人啟事 。（圖／翻攝自七環視頻、微博）

▲▼ 女教師失聯 。（圖／翻攝自七環視頻、微博）

接著警方發現，樂樂失蹤前，身上穿著黑色上衣、中長短褲，還戴著「只有一塊鏡片」的眼鏡；行李中還有一本沒有使用過的護照。警方與樂樂身邊的朋友談話後得知，樂樂生前曾向友人發簡訊稱「想跳海」，還託付「照顧好我的父母」。

由於線索短缺，警方開始向當地居民詢問，是否有見過樂樂；一名居民回應，曾在某沙灘的岔路看見樂樂，當時對方蹲坐在路邊痛哭，但不曉得為什麼要哭。

警方11日接獲報案，北海市某海邊有一具屍體，立刻與公安機關對屍體進行DNA比對。比對完成後，警方確認，死者身分就是樂樂，至於詳細死因，仍在進一步調查。

樂樂的母親得知訊息，崩潰說明，女兒在昆明一間教育培訓機構當老師，雖然有抑鬱症，但沒有任何異常，不應該有輕生的可能，「那裡有人說碰到過她，她坐在路邊哭，為什麼哭，我們到現在也不知道。」

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生前傳訊「想跳海」　女老師「蹲路邊爆哭」...10天後成浮屍
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