南山人壽新系統之亂！顧立雄點出董座杜英宗3大缺失　停職2年內不要插手

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽境界系統上線一年多以來頻頻出包，金管會重罰3,000萬元，並下令董事長杜英宗停職2年。金管會主委顧立雄今（18）日對此點出3大缺失，包括未尊重專業意見、太過於個人判斷等，因此希望他在這2年的改善期間不要插手，也許南山會找出一條更好的路出來。

南山人壽去年9月新系統上線後以來，不斷出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，必須由人工方式逐一確認，嚴重影響保戶權益，金管會昨天對南山人壽重罰3,000萬元，並下令南山人壽董事長杜英宗停職2年，且停止職務期間，公司不得支付或給予任何形式的報酬及福利，同時也暫停販售投資型保單，直到系統完全改善為止。

金管會主委顧立雄今天受訪時表示，南山人壽董事長杜英宗停職2年，主要是想看看「南山有他或沒有他的情況下，對於整個公司治理會如何進行」，需要時間來驗證，且人各有所長，也許杜英宗在財務方面很好，但公司治理這塊則要來看看。

顧立雄坦言，一個良善的公司治理，是一個強勢領導人，還是一個單純的專業經理人就可以做好公司治理。但他認為，人各有所長，但從這件事來看，杜英宗並沒有處理好風險控管、採購等決策，因此希望在這2年的改善期間不要插手，也許南山會找出一條更好的路出來，縱使他回來，也會體驗到新的文化。

掌舵南山人壽的杜英宗領導風格相當強勢，卻沒有將事情處理好，顧立雄點出3大缺失，首先是變更收費員制度，沒有聽取法務部門的建議；再者是投資決策上，太過於個人判斷，最後是新系統更新，也沒有尊重內部法遵部門、外部專家等專業意見，若杜英宗能改變領導作風，更尊重專業，2年後恢復原職，對公司也是一件好事。