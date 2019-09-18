花蓮壽豐荖溪捕獲150公分「大尾鱸鰻」　至少20歲「盼有緣人繼續養」

記者蕭可正、廖安莘／花蓮報導

花蓮壽豐鄉荖溪流域17日有民眾捕獲一尾長約150公分、重達25台斤的野生鱸鰻，令當地居民嘖嘖稱奇。花蓮縣水產培育所表示，鱸鰻屬肉食性洄游魚類，出沒於溪流，河口及淡海水交接觸，依照體型推估「成長期至少要20年以上」。

▲花蓮壽豐鄉荖溪流域17日有民眾發現一尾巨型野生鱸鰻，他以自己當作比例尺，將大尾鱸鰻放在身旁比對，幾乎與肩同高。（圖／記者蕭可正翻攝）

當地居民黃傳宗表示，他在荖溪流域捕魚多年，曾經捕獲3條20台斤以上的鱸鰻，但這尾是最大的一條，自己也嚇了一跳。他以自己當作比例尺，將大尾鱸鰻放在身旁比對，幾乎與肩同高，約有150公分長、重達25台斤，此後親友用手機錄影將影片上傳網路，引發花蓮民眾熱議。

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黃傳宗推測這隻鱸鰻應是白鹿颱風過境，隨大水沖下來，他將鱸鰻暫時養在自家水池，並表示「希望有緣人能帶回去繼續養殖牠」。

花蓮水產培育所所長吳雅琴表示，目前全世界約有19種鰻魚，台灣可以發現5種，包含呂宋鰻、太平洋雙色鰻、日本鰻、西里伯斯鰻及鱸鰻。鱸鰻為肉食性洄游魚類，出沒於溪流，河口及淡海水交接處，野生鱸鰻長到10台斤約需20年時間，這次民眾捕獲25台斤的野生鱸鰻，成長期至少要20年以上，非常難得。

吳雅琴呼籲民眾可以到位在鯉魚潭北側的水培所參觀，並表示水培所是縣內生態保護及魚苗生產的重要基地，若民眾對鱸鰻的成長有興趣，現場有提供原生魚類展示、解說教學等。

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