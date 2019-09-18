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電價首創「連三凍」紀錄！經部十月電價費率出爐：每度電平均2.6253元

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電價首創「連三凍」紀錄！經部十月電價費率出爐：每度電平均2.6253元

經濟部今（18）日召開電價費率審議委員會，由政務次長曾文生主持。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

選前利多再添一樁。經濟部電價費率審議委員會今（18）日審議十月電價，在評估國際油價走勢、加上電價穩定準備金仍有400多億元下，決議電價維持目前每度平均2.6253元，並創下國內電價首度「連三凍」紀錄。

經濟部每年召開兩次電價費率審議會，在4月及10月公告是否調整電價，並明定電價調幅最高3%。之前兩次（去年10月、今年4月），國內電價已連續二次凍漲，目前每度平均2.6253元，造成台電上半年大虧，是唯一虧損的國營事業。

請繼續往下閱讀...

外界憂心選後電價就會上漲，依目前規定電價漲幅上限為3%，工商協進會理事長林伯豐今天受訪時表示，希望電價明年選後持續凍漲，三三會理事長許勝雄也說，電價凍漲對物價穩定有幫助，對企業投資而言有正面幫助。

經濟部電價費率審議會的委員有來自學界、業界及機關代表。針對外傳因總統大選在即，經濟部傾向電價「連三凍」，政務次長曾文生表示，經濟部沒有預設立場，乃依據客觀事實和數據資料討論。

台電表示，上半年度因國際燃料價格略高於預期，加上非屬夏季電價實施期間，以致虧損297億元；但今年下半年國際燃料價格預估走低，加上夏季電費挹注，以及「電價穩定準備」保障台電合理利潤，預期全年不致於虧損。

官員指出，因去年10月、今年4月兩度未漲電價，這部分由電價穩定基金填補虧損，目前電價穩定準備剩餘416.93億元。

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