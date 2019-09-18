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鎖定「天祿」？香港賽馬今晚全取消　擔心反送中包圍馬場

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▲香港賽馬會,何君堯,天祿。（圖／翻攝香港賽馬會）

▲香港賽馬歷史超過百年。（圖／翻攝香港賽馬會）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「反送中」示威者為了抗議建制派議員何君堯，近日在網路上發起集結，要在何君堯名下賽馬「天祿」出賽當天包圍賽馬場。對此，香港賽馬會18日下午突然宣布，取消晚間在跑馬地的所有賽事，以確保人馬安全，「要作出這個艱難決定，我們感到無奈。」

▼建制派議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

▲香港建制派立法會議員何君堯。（圖／何君堯臉書）

香港賽馬會表示，馬會在舉辦賽事時，一向以安全為首要考慮，盡責任確保賽駒、馬迷、騎師及員工時刻安全，「馬會一直密切監察香港近日的情況，並就今晚的賽事進行全面的風險評估，最終決定取消今晚的賽事，以確保人馬安全。」

馬會發言人指出，馬會關注到跑馬地附近地區今晚或會發生不可預計的混亂情況，馬場今晚可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面，以及馬迷、騎師、馬會員工及馬匹今晚進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排所存在的不確定因素。

發言人強調，「要作出這個艱難決定，我們感到無奈；但公眾安全是馬會的首要考慮因素。我們希望賽馬業界和公眾人士均理解我們作出這個決定的原因。馬會將盡快公佈有關投注退款及馬場設施訂座安排的進一步資料。」

▼何君堯名下賽馬「天祿」。（圖／翻攝香港賽馬會，下同。）

▲香港賽馬會,何君堯,天祿。（圖／翻攝香港賽馬會）

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