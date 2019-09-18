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排隊買清心！大叔「隔空先喊先贏」...店員完美擊落　氣質妹爽炸：一杯綠茶

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▲排隊買清心！大叔「隔空先喊先贏」...店員完美擊落　氣質妹爽炸：一杯綠茶（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲店員直接忽視奧客點餐！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

排隊是一種美德，偏偏總有不守秩序的奧客，讓人氣得牙癢癢！一名女網友透露，日前買一杯手搖飲料，準備點餐時，竟被後方的大叔搶快點飲品，結果店員「一個動作」完美擊退，讓大批網友看了超舒壓！

一名散發優雅氣質的女網友在臉書《爆廢公社》分享一起痛快擊敗奧客經驗，日前她去清心買手搖飲料，由於人潮眾多，正在乖乖排隊等候，好不容易輪到她時，忽然間，站在後方的中年大叔想搶快，隔空大聲點餐，以為能先喊先贏。

請繼續往下閱讀...

「是插隊的節奏嗎？」正當原PO生悶氣時，店員一秒露出微笑，完全無視大叔的存在，詢問站在櫃台前的原PO，「小姐妳要點什麼？」而原PO也怒轉笑直呼，「要一杯綠茶！」

店員擊退奧客的功力，無須耗費任何一分一毫力氣，就能讓對方默默吞下敗仗，原PO笑虧，「今晚最美的風景是飲料店的店員！」文章一貼出後，讓一大票網友拳頭硬了，「有些中年人會仗著自己有點年紀就耍屌」、「這時候就可以理所當然的嗆說：沒關係，他剩的時間比較少了」、「如果店員先接他的單，我會轉身就走，以後再也不去那家」、「覺得店員佔很重要的角色欸！有的根本不管先來後到，先喊先贏啊」、「真的很多晚來跟站後面的，會直接隔空點餐」、「對後面的大叔說，你要請客喔？真好！謝謝你」、「店員非常棒」。

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▲排隊買清心！大叔「隔空先喊先贏」...店員完美擊落　氣質妹爽炸：一杯綠茶（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲店員完美擊落奧客，網讚爆！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不少網友也分享類似經驗，「之前買烤鴨被一個阿罵插隊，結果排在我前面的阿姨，霸氣的說，老闆～那個弟弟先來的，先幫他做！」、「我就遇過但店員還是先幫插隊的做，明明我排那麼久」、「身為飲料店員的我，我覺得這是最基本的，不是比較大聲就可以插隊，我也很討厭別人插隊」、「我剛剛在茶湯點飲料，也遇到一個阿北無視我在點，就這樣一直跟店員喊，店員就說稍等一下」。

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