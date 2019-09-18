8月5日就預知郭台銘不會選！吳蕚洋：以企業家邏輯分析

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘選擇不繼續參選2020總統大選，引起外界議論。白色聯盟執行長吳蕚洋表示，他早在8月5日就預知郭台銘一定不會參選，他認為自己是善解郭台銘，也是以企業家的邏輯分析，並說目的是希望郭台銘不要再被媒體霸凌。

吳蕚洋18日在臉書發文談到郭台銘之事並附上過去發文的圖片，郭台銘說不選讓名嘴跌破眼鏡，他說自己不是名嘴，卻早在8月5日就預知郭台銘一定不會參選。吳蕚洋說，不是他多厲害，而是「善解」郭台銘，且以企業家的邏輯來分析。

吳蕚洋強調，當時他這樣「洩露天機」的目的是希望郭台銘不要再被媒體霸凌，因為對一位愛國愛鄉愛家的首富，不應該被不理性的語言殘害。

吳蕚洋說他也預測了台北市長柯文哲會選，更說真正原因柯文哲若看到應該會毛骨悚然。當時是「明知選不上卻還要選的原因其實是要幫某人」，不過，最後沒投件的原因，是因為現在那個理由似乎已不存在了，因為柯文哲「選不選都幫不上忙了，還有交情已經淡了」。

吳蕚洋直言，所有事以善念來解，你會得到真實的答案，媒體傳播的話當娛樂聽聽就好，不要被蠱惑而害了自己心性。他表示，從郭台銘初選失利後在網路及電視媒體一片說選定的預測，害得韓粉罵聲不斷，軍公教聯盟也是不停撻伐郭董，他在旁冷眼視之，總是勸說「何不等郭真的參選再來嗆呢？」

最後吳蕚洋建言，台灣人在媒體網路之薰陶下，人人變得完全無判斷力嗎？而且只要意見不同就是敵對嗎？請人們多多用心去思考，冷靜分析，多用善解，才能找回你的清淨自性，如此，社會才會安定。

▲吳蕚洋說自己早已預知郭台銘不會參選2020總統大選。（圖／翻攝自吳蕚洋臉書）

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