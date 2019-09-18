洋裝女閃進醫院電梯「狂按關門」　後方行動不便者全被卡...他曝後續網全怒炸

▲電梯示意圖。（圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然趕時間，但如果電梯門夾到後方的病人就不好了。有名網友在醫院等電梯時，遇到一名自私女一進電梯後就急按關門鍵，讓後面行動不便的民眾差點搭不上要再等一班。自私女隨後還斜眼瞪了熱心幫忙的原PO，令網友們看完全罵翻。

「是有多趕時間？」一名男網友在臉書「爆怨公社」中怒發文，他表示自己在醫院要搭電梯時，前方一名身穿洋裝的女子首先進入電梯，不過該女不僅沒有幫忙按開門鍵，反而一直按關門，直接無視後方要搭乘的其他人。

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原PO表示，他隨後趕緊走進電梯，順便幫行動不便的人把電梯保持在開門狀態，不料卻被這名洋裝女斜眼瞪了一眼，讓他超怒，「這裡是醫院，很多行動不便的老人家你不知道嗎？瞪什麼瞪！」

▲若行動不便者剛好進到一半，很容易被夾傷。（示意圖／記者徐斌慎攝）

網友們看完這自私行為也都紛紛表示「被我遇到我一定罵他」、「 外面穿水水，內心拉撒鬼」、「瞪回去」、「 醫院這種人很多，還有一種病患都還沒出來，就急著進電梯」、「她瞪我我會問她『請問有什麼問題嗎？！』」。

此外，留言之中還有人推測洋裝女也許是要去「見家人最後一面」；不過很多醫院的電梯的確不好等，如果真的趕時間、行動也沒有不方便，或許走樓梯是個更快的方法。

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