想見郭台銘被打槍！　韓國瑜溫馨喊話：我們還是一家人

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選連署，讓藍營整合重現曙光。國民黨18日召開中常會，身為國民黨總統參選人的高雄市長韓國瑜，也喊話「大家還是珍惜這個大家庭，共同為一個團體目標來奮鬥，就是2020年的生死保衛戰」，至於和郭台銘聯繫上沒？韓國瑜只說有朋友在中間接洽，盡可能趕快拜訪郭台銘。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選後，國民黨總統參選人韓國瑜積極想和郭台銘請益，不過永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日受訪時回應，韓國瑜市政、選舉兩頭燒，「真的不需要特別安排，我們也不想耽誤他時間」、「如果可以的話，大家各忙各的也很好」。

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

對此，韓國瑜則改成溫馨喊話，他提到「我們有共同好友，也對中華民國有共同憂慮，有朋友熱心在幫忙聯繫，不管如何盡可能趕快拜訪郭台銘董事長，今天國民黨開中常會，希望中常會、國民黨主席和郭台銘同志，大家還是珍惜這個大家庭，共同為一個團體目標來奮鬥，就是中華民國2020年，真的是生死保衛戰，要為台灣人民來奮鬥，所以，希望中常會以及整個國民黨及所有黨員跟郭台銘董事長還是一個大家庭、一家人的感覺」。

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