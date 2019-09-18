白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

▲正妹泳渡日月潭怕曬黑包緊緊。（圖／翻攝爆廢公社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

2019年日月潭國際萬人泳渡活動已圓滿落幕，但是有一名女網友日前分享她的「燙傷病人」防曬照，表示由於自己本身不是白肉底，加上曬黑要很慢才能白回來，所以從頭包到腳。照片一出，笑翻一票網友，紛紛留言直呼「那樣真像中國大媽超可怕」、「恥度超高」、「游到一半應該會嚇到」。

原po在臉書社團「爆廢公社」表示日前她去參加泳渡日月潭的活動，因為怕曬黑，所以把自己包得緊緊的，並附上四張相片，前三張就是她令人笑噴的樣子，最後一張則是為了向大家證明「燙傷病人」的造型絕對不會曬黑。

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據原po的照片顯示，她頭上戴了一頂黃色泳帽（主辦單位發的），又戴上紫色的「臉基尼京劇頭套」，再加上一副墨鏡，身上還有長袖長褲泳衣、浮淺手套及浮淺鞋套。她指出，全身上下除了墨鏡以外，全部都是在淘寶上面買的，且包含運費才新台幣1000元，品質也不錯。

最後，原po笑說，儘管游過她身邊的人都會「噗嗤」笑了一下，但還是感謝同行的朋友不嫌棄一直和她一起游～沒想到貼文一出，吸引一大票網友笑說「這太潮了，無法直視」、「像抓交替的水鬼」、「反差也太大」、「太可愛了，如果是我一定求合照」、「原來4妳，在人群中妳最顯眼」、「這個唇難以形容」、「我還以為是真的燙傷」、「好像紙紮人啊」。

不過，也有網友認為原po很專業，畢竟那麼大的太陽，做好防曬確實很重要，「真的有防曬到」、「很棒，環保，又全面防曬」、「這就是專業」、「這防曬程度根本偶像，哈哈哈哈」、「好徹底的防曬」、「現在的太陽都很毒辣，防曬真的要做好」、「陽光水面折射真的超曬」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有