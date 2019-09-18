　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼正妹泳渡日月潭怕曬黑包緊緊。（圖／翻攝爆廢公社）

▲正妹泳渡日月潭怕曬黑包緊緊。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

2019年日月潭國際萬人泳渡活動已圓滿落幕，但是有一名女網友日前分享她的「燙傷病人」防曬照，表示由於自己本身不是白肉底，加上曬黑要很慢才能白回來，所以從頭包到腳。照片一出，笑翻一票網友，紛紛留言直呼「那樣真像中國大媽超可怕」、「恥度超高」、「游到一半應該會嚇到」。

原po在臉書社團「爆廢公社」表示日前她去參加泳渡日月潭的活動，因為怕曬黑，所以把自己包得緊緊的，並附上四張相片，前三張就是她令人笑噴的樣子，最後一張則是為了向大家證明「燙傷病人」的造型絕對不會曬黑。

請繼續往下閱讀...

▲▼正妹泳渡日月潭怕曬黑包緊緊。（圖／翻攝爆廢公社）

據原po的照片顯示，她頭上戴了一頂黃色泳帽（主辦單位發的），又戴上紫色的「臉基尼京劇頭套」，再加上一副墨鏡，身上還有長袖長褲泳衣、浮淺手套及浮淺鞋套。她指出，全身上下除了墨鏡以外，全部都是在淘寶上面買的，且包含運費才新台幣1000元，品質也不錯。

▲▼正妹泳渡日月潭怕曬黑包緊緊。（圖／翻攝爆廢公社）

最後，原po笑說，儘管游過她身邊的人都會「噗嗤」笑了一下，但還是感謝同行的朋友不嫌棄一直和她一起游～沒想到貼文一出，吸引一大票網友笑說「這太潮了，無法直視」、「像抓交替的水鬼」、「反差也太大」、「太可愛了，如果是我一定求合照」、「原來4妳，在人群中妳最顯眼」、「這個唇難以形容」、「我還以為是真的燙傷」、「好像紙紮人啊」。

▲▼正妹泳渡日月潭怕曬黑包緊緊。（圖／翻攝爆廢公社）

不過，也有網友認為原po很專業，畢竟那麼大的太陽，做好防曬確實很重要，「真的有防曬到」、「很棒，環保，又全面防曬」、「這就是專業」、「這防曬程度根本偶像，哈哈哈哈」、「好徹底的防曬」、「現在的太陽都很毒辣，防曬真的要做好」、「陽光水面折射真的超曬」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

ET快訊
驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童命危
賴品妤初參選90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　一抬頭掀飛黑色套子
雨天暖慰勞！辣媽掏千元「找200就好」震驚外送哥　下秒糗翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

就在家門口！颱風「塔巴」可能生成　離台最近時間點、下雨熱區出爐

千輛重機9月28日西螺大會師　戲說西螺漫遊小鎮

出示身分證才能轉機？酷航致歉：地勤疏失，將全額退費賠償

淡大詞創社Live House　遊樂、神棍樂團嗨翻覺軒

淡江大學社團驚魂夜　逾千人擠爆活動中心

交部拍板客運票價可漲17.17%！首給補貼換「凍漲」　每年要花3.18億

花蓮壽豐荖溪捕獲150公分「大尾鱸鰻」　至少20歲「盼有緣人繼續養」

首個4K自然紀實頻道　《LOVE NATURE》獲准登台

2019台灣國際聾人電影節　蔡英文、鄭麗君入鏡拍手語宣傳片

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

就在家門口！颱風「塔巴」可能生成　離台最近時間點、下雨熱區出爐

千輛重機9月28日西螺大會師　戲說西螺漫遊小鎮

出示身分證才能轉機？酷航致歉：地勤疏失，將全額退費賠償

淡大詞創社Live House　遊樂、神棍樂團嗨翻覺軒

淡江大學社團驚魂夜　逾千人擠爆活動中心

交部拍板客運票價可漲17.17%！首給補貼換「凍漲」　每年要花3.18億

花蓮壽豐荖溪捕獲150公分「大尾鱸鰻」　至少20歲「盼有緣人繼續養」

首個4K自然紀實頻道　《LOVE NATURE》獲准登台

2019台灣國際聾人電影節　蔡英文、鄭麗君入鏡拍手語宣傳片

這！就是美女／鬼怪造型蓋不住蕾菈閃亮大眼　俠女造型仙氣爆棚輕鬆駕馭

石木欽涉多次接受不當招待　3監委申請自動調查

驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童「雙腳遭夾」命危

兩岸電商協作聯盟成立　天貓、雲集拚年底賣10億人幣台灣好貨

白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

銀行看利率　兆豐銀：台不動、美下半年有1、2次降息

高市登革熱還沒完！大寮區確認該區首例本土病例

就在家門口！颱風「塔巴」可能生成　離台最近時間點、下雨熱區出爐

Gogoro搶下新北113電池交換站！還有11電動機車租賃站

開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

生活熱門新聞

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

1.3億風神等5年領牌了　後照..

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

「當外送員很可恥？」　他難過：..

檢舉達人住30樓　「大砲」拍違..

下探24度北部雨一周！2低壓恐..

朋友去算命全被講中！網曝神奇經..

垃圾袋塞瓦斯罐　他喊：會害死人

塔巴颱風不排除生成模擬路徑曝！..

辣媽掏千元「找200就好」下秒..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

好市多2神祕指數　他買黃金賺9..

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

更多熱門

相關新聞

人父開箱「前世情人套組」　網讚爆可愛

國外警消勤務人員「真人開箱」風潮吹進台灣，警消人員將平日勤務配件擺出，再從高空照下，宛如一比一真人模型。現在民眾也發揮創意，開始玩起日常開箱挑戰，近日才有「鏟屎官日常套組」曝光，一名男網友也在臉書社團PO出「前世情人開箱」，讓其他網友直呼，「好可愛呀」、「錢擺的不夠多唷！」

早餐店鐵板麵「用鍋子煮」　他嘆欠一味

老闆毒舌砲下秒開「超佛脫單支票」

金莎鐵粉「5年輝煌成果」超驚人

情趣用品店「鎮店姊夫」被連根拔起偷走

關鍵字：

日月潭國際萬人泳渡防曬臉基尼爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面