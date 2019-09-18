柯媽擲筊問城隍爺「柯文哲選總統好嗎？」下秒出現3聖筊　她：絕對沒唬爛

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鴻海董創辦人郭台銘宣布放棄參選2020總統，而台北市長柯文哲先前提到，若郭台銘不參選，他就會跳出來。對此，柯媽媽也出面回應，當她聽見郭台銘退出後，便特地跑到城隍廟擲茭請示，「若柯文哲出來參選好嗎？」沒想到一擲出來，竟連續3個聖茭，讓她相當興奮，也希望柯文哲能夠因此出來幫助台灣。

▲柯媽媽擲筊問城隍爺柯文哲是否可以出來參選，沒想到一連得到3個聖筊。（圖／地方中心翻攝）

17日是總統連署登記的最後一天，而台北市長柯文哲本來確定不連署參選的他，卻在最後一刻出現在中選會門口，但仍來不及登記領表，當時「乾妹」前彰化縣立委黃文玲還要幫領表被拒，還差點爆發衝突，連柯爸、柯媽也被捕獲現身。

對此，柯媽媽出面受訪時表示，之前柯文哲也說過只要郭台銘不選，他就會跳出來，而當郭台銘正式宣布對出後，柯媽媽還特地前往城隍廟擲筊請示，「柯文哲出來選總統好嗎？」沒想到一連得到3個聖筊，也更加堅定她要柯文哲參選的心。

柯媽媽還提到，17日當天是她請「乾女兒」到場登記，因為她認為，不管最後要不要選，只要有登記就有機會。但柯媽媽也強調，「其實也不是一定要他出來選」，畢竟也是要為台北市民負責，「台北市這麼多人選他，總不能丟下他們」。