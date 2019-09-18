出示身分證才能轉機？酷航致歉：地勤疏失，將全額退費賠償

▲網友於背包客棧社團訴苦，竟被要求出示身分證才能轉機。（圖／翻攝臉書「背包客棧」）

記者徐愷昕／綜合報導

一名網友於背包客棧PO文表示，15日早上在吉隆坡機場check in準備轉機新加坡時，地勤堅持要出示中華民國身分證才能領取登機證，在經溝通後，該名網友不僅挨了一頓罵最終也未能成功登機，只好選擇搭乘巴士前往新加坡。酷航針對此事已向當事人致歉，表明為地勤人員的誤會與疏忽，會賠償該旅客的損失。

網友的PO文指出，原定15日上午9點多要轉機搭乘酷航TR543班機前往新加坡，不料在登機時，地勤人員表示光有護照是不能領取登機證的，堅持要原PO出示中華民國身分證，原PO因自己將身分證留在家中未帶出國，導致到10:50關櫃時仍無法順利登機。溝通過程中，原PO甚至被要求出示台胞證及明年2月的回國機票，但最終皆不被領情，還反被地勤損了一番，指責原PO不帶身分證是自己的問題。

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最後原PO改搭巴士，一共花了4小時的時間才抵達新加坡，對於被關櫃一事感到又氣又無奈。酷航隨後也發出道歉聲明表示，此事件是因登記櫃臺人員對旅遊手冊的錯誤解讀所致，台灣旅客在前往德國時只需要出示護照即可，只有當護照上無身份證號碼，或在德國停留超過九十天，才需要有效其他簽證。

酷航表示，對於地勤的失誤造成旅客的不便深感抱歉，當事人未能搭上的吉隆坡至新加坡航班，將會全額退費，未來也將加強內部訓練，防止類似事件再次發生。

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▲要求出示身分證才能轉機，酷航承認疏失。（示意圖／記者彭懷玉攝）