美失望台索斷交　耿爽：粗暴干涉他國內政

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／北京報導

索羅門群島宣布與台灣斷交，大陸外交部（18日）例行記者會，有媒體問到美方對此十分失望，大陸外交部發言人耿爽回應「美方不該粗暴干涉他國內政。」

外交部發言人耿爽（18日）面對記者提問「據報導，9月17日，美國務院發言人稱，索羅門群島決定結束與台外交關係，中方持續壓縮台灣國際空間，改變兩岸現狀，美對此感到失望。索羅門群島決定與中方建交，美副總統彭斯拒絕會見所羅門群島總理討論發展合作問題。中方對此有何評論？」

耿爽表示，美方不該干涉索羅門群島的內政，關於美國副總統彭斯拒絕會見索羅門群島領導人的問題，「你應該去問一下美方，如果真心關心太平洋島國，就應該多做有利於幫助島國發展經濟、改善民生的實事，而不是動輒揮舞制裁大棒，粗暴地干涉島國的內政。」我們敦促美方尊重別國自主決定內外事務的主權權利，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海的和平穩定。

至於中方何時會與索羅門群島正式建交，大陸外交部發言人華春瑩（17日）也回應八個字，「瓜熟蒂落，水到渠成。」外界也預估，中索兩國最快將在十一國慶前完成建交。