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股東安啦！兆豐銀名列大到不能倒　2、3年內不增資、現金股利政策不變

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

根據金管會所公布，五家系統性重要銀行（DISBs）中，俗稱大到不能倒銀行，兆豐銀名列其中，兆豐金今(18)日舉行法說，表示2、3年內沒有增資的計畫，所以現金股利的發放政策也不會改變，但未來會視營運發展與資產的發展狀況而調整。

一般商業銀行的普通股權益比率最低標準應符合7％、第一類資本比率最低標準應為8.5％、資本適足率應為10.5％；但被金管會選為大到不能倒銀行，就需要在四年之內額外增提緩衝資本2％、內部管理資本2％，也就是要比其他銀行再多4％的資本要求。在金管會公布的五家大到不能倒銀行，包含中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀和合庫。

請繼續往下閱讀...

兆豐銀也正在研擬未來4年資本的規劃方案，進行風險性資產結構計畫調整，加強風險資產管理能力，但是這2、3年的內沒有增資計畫，金控也沒有增資計畫的話，就不會影響現金股利。

根據兆豐金今年所發放的股利來看，每股配發1.7元現金股利，不僅較2018年的1.5元還好，在金融業當中殖利率也算是相當優秀。而就法說資料來看，至今年上半年為止，兆豐銀的普通股第一類資本為12.01%、資本適足率為13.29%。

兆豐金控今年上半年稅後純益達153.53億元，與去年同期155.16億元相當，如果扣除去年子銀行一次性所得稅利益11.9億元及復興航空呆帳回收利益6.9億元因素，獲利成長約13%，整體獲利也是維持穩定。

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