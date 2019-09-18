台灣再被拒參加國際民航組織ICAO大會　林佳龍投書外媒爭取！

▲交通部長林佳龍表示，他已投書各大國際媒體，希望爭取台灣加入ICAO。（圖／記者謝婷婷攝）

記者賴文萱／台北報導

聯合國屬下國際民航組織（ICAO）第40屆大會24日將於加拿大蒙特婁展開，但台灣今年仍未能受邀參與。交通部長林佳龍表示，他已經在各大國際媒體投書，希望爭取台灣能夠加入ICAO，另外，民航局也會派員去宣傳，並舉辦外交酒會、雙邊會談等，讓世界聽到台灣的聲音。

國際民航組織ICAO大會每3年舉行一次，會中主要討論、制定世界各國共同遵循的飛航規範標準，1944年我國是ICAO的創始會員國之一，但在1971年被迫退出，2013年曾以「特邀貴賓」中華台北身分出席，不過至今已連2屆未獲邀請。

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林佳龍18日出席集集彩繪列車啟動暨車埕鐵道觀光小學堂啟用典禮聯訪時表示，第40屆ICAO大會即將召開，他已經在各大國際媒體投書，希望爭取台灣加入ICAO。另外，民航局也會組團去當地宣傳，並舉辦記者會說明訴求，也會透過外交酒會與雙邊會談，希望讓世界能聽到台灣的聲音。

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

林佳龍表示，國際民航組織訴求的是無縫天空，不能有任何飛安風險，因此沒有任何一個國家或地區應該被排除在外，顯示讓台灣加入的訴求很有正當性。他說，台灣在亞太區是很重要的飛航區，也是位在維持飛安很樞紐的位置，希望透過國際交流，可以讓各國更了解台灣在民航組織參與上的重要性跟正當性。

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