杜英宗「境界失敗，我負責」一語成讖　年薪破億卻遭重罰難辭其咎 　　

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／資料照）

記者李錦奇／台北報導

南山人壽董事長杜英宗，因為任內推動新系統「境界成就計畫專案」，遭金管會點名決策失當，未善盡督導之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運，被裁罰停職兩年，對於這位年薪破億元的「投資銀行教父」來說，無疑是一大打擊，也是職場污點。

根據南山人壽歷年年報，杜英宗2012年雖然還只是副董事長，年酬金已經高達2,996萬元，2013年大幅加薪至4,164萬元，2014年酬金4,155萬元，2015年他升任董事長，酬金也增至5,153萬元，到了2016年又跳升至6,768萬元，2017年更是突破億元、達1億零501萬元，去年酬金也達1億零604萬元。

算一算，光是杜英宗1個人，從2012年至2018年間，已從南山人壽領走了4.4億餘元的酬金，平均年薪超過6千萬元，顯見南山人壽對他的厚愛與禮遇。

不過，南山人壽工會卻沒有感受到資方同樣的關愛，2015年曾發動罷工，抗議潤成投資控股入主南山人壽後，片面改片勞動條件，逼退資深員工，並且漠視外勤業務員勞動權益，這也是台灣第一次壽險業罷工事件。

▲南山人壽業務員與工會代表在北市勞檢處大樓外舉牌抗議。（圖／資料照）

這一回，杜英宗任內推動新系統「境界成就計畫專案」，狀況不斷，再度引起工會反彈抗議，也引起金管會注意，昨天公布懲處令，嚴厲斥責新系統草率倉促取代舊系統上線，導致產生諸多問題，影響保戶權益甚鉅。金管會還直接點名杜英宗，決策失當，未善盡督導之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運。

金管會還質疑，杜英宗擔任董事長，也是該專案主要負責人，該專案辦理過程進度嚴重落後及追加預算金額龐大，且本專案於重新議約並調整合作模式時，杜英宗卻未尋求外部專家意見並審慎評估；另外，杜英宗承諾境界系統於108年6月底前能穩定運作，但截至7月底發現許多項目未依公司所報時程改善完成，杜英宗未確實善盡督導，因此停職2年處份，還特別註明，南山人壽不得支付或給予其任何形式之報酬及福利(包括但不限於薪酬、交際費、差旅費、房屋津貼或租金、獎金紅利等各項類似性質之給付)，明眼人都可以看出，金管會對杜英宗的不滿。

▲南山人壽頻頻出狀況，董事長杜英宗難辭其咎。（圖／記者湯興漢攝）

除了工會的反彈罷工、新系統出問題，南山人壽內部管理，更是讓人不敢恭維，去年竟然爆發負責操盤的葉姓經理人，涉嫌透過配偶先買股票，然後再透過LINE群組發訊息，給其他人炒股，遭到金管會開罰660萬元，並勒令解除職務。

身為南山人壽董事長的杜英宗，既然出身投資銀行圈，曾任花旗環球台灣區董事長，不會不知道金融界操守的重要，結果卻鬧出底下經理人在炒股，顯見公司管理之糟，也愧對廣大的股東與保戶。

其實，當初潤泰集團老闆尹衍樑找杜英宗擔任南山人壽高層時，外界已經有疑問，認為杜英宗是會計師出身，並沒有保險業經驗，不解尹老闆的算盤是什麼。

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

杜英宗原本是資誠會計師，後來因緣際會，跨入高盛集團，後來成為高盛駐台代表，再跳到花旗環球擔任台灣區董事長，任內曾經辦過宏碁併購捷威、明基併購西門子等大案，後來還擔任南山人壽併購案的財務顧問，結果「媒人」變成新人，幫尹衍樑拿下南山人壽後，被聘為副董事長，後來還升任為董事長。

杜英宗雖然幫明基拿下西門子，但併購不到一年，明基卻虧損超過8億歐元，當年折合新台幣約350億元，逼得明基趕緊宣布不再投資西門子，草草認賠出場。

雖然，媒人牽線，不保證婚姻幸福，但不美滿的結果，對於媒人的品牌形象，總是留下遺憾。只是沒想到這一回，媒人變新人的結果，還是出了狀況。

尹衍樑去年接受鏡週刊專訪時，曾說對杜英宗經營南山讚譽有加，如今，不曉得尹衍樑作何感想？

杜英宗曾在今年南山人壽股東會上，遭到小股東們砲轟質疑時，曾說出如果境界系統失敗，自己會負責。如今，他果真被金管會點名負責，停職2年將損失2億元報酬，對這位投資銀行教父來說，或許也算是另一種形式的「說到做到」。