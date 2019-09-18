砸3億設計清潔隊制服！款式首亮相...環保署拼年底前發放

▲環保署清潔隊員制服亮相。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌8月宣布要花3億幫全台3萬3千位清潔隊員換裝，打算3個月內完成。環保署今（18日）指出已由實踐大學服裝設計系設計完成，用3D走秀方式首度公布3款服裝樣式。環署署長張子敬表示，預計今年底前隊員們就可拿到。

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▲環保署與實踐大學服裝設計系合作設計推出這套名為「七里香」的制服。（圖／記者許展溢攝）

環保署表示，新的工作服花3.4億，共3套，包括各2件短、長袖polo衣，冬、夏褲子各1件，和一件具有透濕防水機能性外套，將訂製3.4萬套。負責這次設計的實踐大學服裝設計系主任施雅玲說，理念是清潔人員辛勤的汗水，藉由綠葉白花「七里香」，能四處飄香鄰里。

▲環保署清潔隊員長袖制服設計樣圖。（圖／環保署提供）

▲環保署清潔隊員短袖的設計。（圖／環保署提供）

施雅玲指出，起初設計9款，後來選出3款，其中褲子為可拆式，衣服部分也因應季節調整，由於時間壓力只花2週設計。張子敬表示，今天第一次看到感覺滿好的，由於以往只有一半縣市補助衣服，這次是希望所有隊員工作能穿也願意穿，重要的是舒適、安全。

張子敬說不僅衣服，之後也會補助盥洗、洗衣服設備、安全鞋和防穿式手套，讓他們乾乾淨淨建立專業形象，接下來4、5年都會持續編列相關預算，改善清潔隊員工作環境。至於蘇貞昌當時提要在3個月內完成，隊員們何時能拿到？張子敬強調，樣式都完成了，現階段只剩招標等作業，預計今年底前就會發放。

