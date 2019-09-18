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免費！LINE表情貼限時試用　再推50代幣買主題送50代幣

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▲LINE表情貼限時試用　再推50代幣買主題送50代幣。（圖／翻攝LINE）

▲LINE「懶得鳥你」的表情貼限時免費試用。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

連假後的小確幸！LINE今（18）日推出2項免費活動，其中包括「懶得鳥你」的表情貼限時免費試用之外，還有針對蘋果用戶，購買任一個LINE官方或原創主題就能獲得50代幣，換句話說，只要購買50代幣的主題，就等於免費獲得一組主題。

▲LINE表情貼限時試用　再推50代幣買主題送50代幣。（圖／翻攝LINE）

▲LINE「懶得鳥你」的表情貼限時免費試用。（圖／翻攝LINE）

有別於貼圖只能單獨使用，表情貼可以放在LINE聊天文字中使用，LINE官方繼日前贈送一款週年紀念的免費表情貼之後，從即日起到9月24日的09:59止，再推出「懶得鳥你」的表情貼限時免費試用活動，只要在活動期間內下載，就可以限時使用7天的時間。

▲LINE表情貼限時試用　再推50代幣買主題送50代幣。（圖／翻攝LINE）

▲LINE針對蘋果用戶推主題回饋。（圖／翻攝LINE）

根據記者實際測試，用戶如果想要下載「懶得鳥你」的表情貼，首先要加入「LINE貼圖最前線」官方帳號，並從官方傳來的免費試用連結點進去，才能獲得免費下載的機會，而且如果沒有加入官方帳號就沒有免費下載的機會，甚至封鎖的用戶也要解除封鎖才能免費下載。

▲LINE表情貼限時試用　再推50代幣買主題送50代幣。（圖／翻攝LINE）

▲LINE針對蘋果用戶推主題回饋。（圖／翻攝LINE）

同時，LINE官方推出針對蘋果用戶的活動，從即日起到9月21日的23:59，只要購買任一個LINE官方或原創主題就能獲得50代幣，換句話說，只要購買50代幣的主題，就等於免費獲得一組主題，回饋上限為250枚代幣，等於總共可以買5組50代幣的主題都不用錢。

►「懶得鳥你」表情貼限時免費試用：連結
► LINE針對iPhone用戶推主題回饋：連結

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