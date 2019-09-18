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Lamigo 桃猿隊有新買家？　鄭文燦：期和市府延續合作

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▲Lamigo 桃猿隊有新買家？

▲Lamigo 桃猿隊有新買家？桃市府期仍延續合作。（圖／市府提供／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

Lamigo 桃猿隊於今年7月初，拋出將要轉賣球隊的震撼彈後，經過2個多月，18日傳出有大進展，日資樂天集團和猿隊在已達成共識，將成新買家。市長鄭文燦臉書表示，完全尊重Lamigo Monkeys桃猿隊選擇轉售對象的判斷；過去幾年，桃猿隊與桃園緊緊相連，已成為桃園人心中的重要象徵，留下許多美好回憶。

鄭文燦也為桃園傳達下列3點看法：
一、球隊跟市政府合作是緊密的，不會改變。
二、尊重球迷的感情，希望球隊的形象、吉祥物等，有適當的方式傳承。
三、希望新接手的球團，能夠和桃園市政府未來共同推動棒球、經營球場。

▲Lamigo 桃猿隊有新買家？

▲鄭文燦臉書透露Lamigo 桃猿隊有新買家及市府看法。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦進一步指出，支持在地球團、支持屬地主義，是其不變的立場，桃猿隊走向未來，希望和市府延續合作，讓球隊發展愈來愈好。感謝桃猿球團多年來的付出，待新團隊確定之後，市府也會保持緊密聯繫、協商。

據指出，樂天集團近年來，在全球各地都有投資運動事業，今年7月間，樂天集團並以「樂天國際商銀」在台灣拿到純網銀執照，而跳脫外商身分，如進軍職棒，將可做旗下行動支付事業的最佳推廣，若是正式接手猿隊，未來或將以相同科技引進中職主場。

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