酒店妹控運將摸胸親吻　臉上DNA驗出「另有其人」判無罪

▲酒店妹醉得不省人事控運將性侵，檢警驗出酒店妹臉上DNA另有其人。（圖／記者張一中攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名酒店妹日前酒後搭乘小黃到捷運後山埤站，卻指控遭運將摸胸、親嘴，雙方鬧上警局，事後運將遭起訴，但法官認為被害人說詞有瑕疵，且在酒店妹臉上採集到的DNA也與運將不符，因此判決無罪。

判決書中指出，2018年1月中旬凌晨時分，該名酒店妹離開酒店後搭上王姓運將的小黃，並告知運將要前往捷運後山埤站後倒頭大睡，但睡到一半卻發現有人不斷親吻其嘴唇，驚醒後發現是運將直接將他推開。

酒店妹事後打給朋友求救，並要小黃運將把車開到南京東路一帶，酒店妹見到友人後馬上求救，還向友人聲稱因「親我手」、「我要報警」等語，但友人則說，「不要鬧，你在幹嘛」、「你不要喝多了就這樣好不好」。

酒店妹仍不罷休，對友人說，「你他媽，親我」，友人則回說，「他（運將）幹嘛親你，司機幹嘛親你」、「你不要喝醉就這樣好不好」，事後友人還是陪著酒店妹到警局提告，警方也採集酒店妹身上DNA比對。

事後王姓運將遭起訴，直到2019年9月11日判決出爐，判決書內容認定，因被害人第一時間說法是「親我手」，事後又說遭王姓運將親吻嘴唇、摸胸，且無證據證明王姓運將有猥褻之行為。

且王姓運將則表示，酒店妹當天在車上不省人事，因此才會下車到後座輕拉衣角，事後警方採集女子臉上採集到的DNA為另一人，比對後與王姓運將不符，因此法官認為證據不足，判定王姓運將無罪，全案可上訴。

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