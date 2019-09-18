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放學回家蹲廁所！少女10分鐘後「嘴唇發黑」離奇暴斃...媽見死因崩潰

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▲▼女兒中毒身亡,硫化氫。（圖／翻攝youku影片截圖）

▲黃姓少女蹲完廁所後竟離奇暴斃。（圖／翻攝youku影片截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸一名黃姓少女先前放學回家，表示自己尿急就匆忙跑進廁所，但是過了10分鐘卻遲遲不出來，母親覺得可疑便開門查看，才意外發現女兒已經沒有氣息了，且嘴唇還發黑，嚇得緊急將她送醫治療，但仍回天乏術。事後，父親回到家中後，在樓梯間聞到奇怪的臭雞蛋味，才揪出可能是殺害女兒的兇手。

▲▼女兒中毒身亡,硫化氫。（圖／翻攝youku影片截圖）

綜合陸媒報導，黃姓少女的母親受訪時指出，女兒9月1日開學日提早放學回家後，開門直接衝進廁所，沒想到10分鐘過去後，卻一直不見她出來，於是就推門一看，竟看到她已經側身倒地，「我當時不知道，因為我女兒身體好健康，我去試了一下她的鼻息，就發現她沒氣了，且嘴唇還發黑。」母親隨即打電話叫救護車，但經過醫生的搶救後，仍無效死亡。

▲▼女兒中毒身亡,硫化氫。（圖／翻攝youku影片截圖）

▲工人在管線內倒入「硫化氫」，導致少女慘死。

而醫院的死亡證明則顯示，黃姓少女的死因寫著「猝死原因待查」。之後全家人帶著滿腹的疑問回到了家中，卻意外在樓梯間聞到極度刺鼻的臭雞蛋味，後來才判斷這是「硫化氫」，便請警方到場檢查。且不只在樓梯間有硫化氫，就連家中的廁所也是滿滿的化學氣味，據安監局局長趙斌表示，當時檢測廁所的硫化氫濃度後，才發現超過國家規定的2倍多。

▲▼女兒中毒身亡,硫化氫。（圖／翻攝youku影片截圖）

黃姓少女的母親表示，由於近日與樓下鄰居有管線問題，事發當天早上，請了工人來疏通管道，且看到對方往管道倒入不明液體，便問了「你那個倒什麼呀」，工人只對她說要她「走開一點，不要濺到身上了」。

▲▼女兒中毒身亡,硫化氫。（圖／翻攝youku影片截圖）

後來經警方調查後發現，工人倒的液體為電瓶水，裡面的成分是「稀硫酸」。據悉，原來「稀硫酸」倒入生鏽的鐵製下水管道後，會產生大量的「硫化氫」。後來，經檢測，黃姓少女心血及肺組織均檢測出硫化氫，含量為每毫升0.3微克，證實她是因硫化氫中毒身亡，才讓真相大白。

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