併新永安、大揚過關　台數科躍升全台第4大有線電視集團

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NCC許可台數科併新永安、大揚　躍升第4大有線電視集團、中部最大

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▲▼台南市新永安有線電視公司(圖／NCC提供)
▲台南市新永安有線電視(資料照片／NCC提供)

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）18日決議，許可台灣數位光訊科技股份有限公司（台數科）向凱月股份有限公司購買得濬股份有限公司100%股份，間接持有新永安、大揚有線電視股份有限公司。台數科併購後，旗下共有6家系統46萬4594戶，全台市占9.26％，僅次於中嘉、凱擘+台固、台灣寬頻，成為第4大有線電視集團，也是中部地區最具規模有線電視多系統經營管理者(MSO)。

NCC發言人蕭祈宏表示，台數科承諾未來3年投入約1.3億元加強舖設4K數位機上盒、提高本國文化節目露出之機會、配合有線廣播電視系統經營者收費標準執行多元付費方案、對於訂戶個資及收視相關資料之利用及資安維護、逐年降低光節點涵蓋訂戶數及引進4K頻道供訂戶更多元收視選擇等，將並列為下次評鑑及換照之重點審查項目。
▲▼台數科集團嘉義縣大揚有線電視（圖／翻攝GoogleMap）
▲台數科集團嘉義縣大揚有線電視（圖／翻攝GoogleMap）

台數科董事會日前已決議通過，將購買得濬公司100%發行股份，間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視及鑫祺多媒體等公司100%已發行股份。台數科已與凱月公司簽署股權買賣合約，交易案初始買賣價金約為新台幣72.5億元，後續再依股份買賣合約相關規定調整。

由於台數科與新永安、大揚皆由大股東凱月投資，這次交易等於是台數科從大股東凱月手中收購嘉南地區有線電視系統業者大揚及新永安。
 

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