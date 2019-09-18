與小王爽啪...買潤滑液添快感！隔天「那邊癢」就醫　人夫見妻服感染藥氣炸

▲人妻與小王發生婚外情，還因為使用潤滑劑感染就醫，被丈夫抓包後，小王被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

林姓男子與人妻小宜（化名）發生婚外情，小宜還因為使用潤滑劑而感染就醫。事後小宜丈夫發現她正在服用陰道感染藥物，一問之下才發現小宜紅杏出牆，氣得報警提告。然而，林男否認犯行，但小宜坦承與對方發生關係，台中地院則依妨害家庭罪判林男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，林男2018年9月間與小宜一同到藥妝店購買潤滑液，準備回家大戰一場。但沒想到完事後，小宜事後卻出現感染症狀，便立刻傳訊問林男，「你可不可以幫我確認一下我們用的潤滑液有沒有期限啊？我以前都沒有這樣過，我實在想不出來為什麼會感染」，而林男則回覆「潤滑液，沒寫到期限」。

隔日小宜到婦產科就診，返家後，被丈夫發現她正在服用陰道感染的藥物，逼問直下竟揭發妻子外遇，氣得一狀告上法院。

然而，林男到庭後卻辯稱沒有與小宜發生關係，但小宜卻出面證稱，2人一直有使用潤滑液的習慣，結果卻出現感染問題，且自己過去不曾這樣過，「才突然連想到是不是潤滑液的問題，所以就傳訊息問林男了」。

法院審理後，認為若沒有發生關係，小宜怎會傳訊息詢問2人所使用的潤滑液是否過期，不採信林男說法，且他破壞他人的婚姻圓滿，犯後還沒有與小宜丈夫達成和解，因此依妨害家庭罪判林男3個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

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