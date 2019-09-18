青少年過半數近視！廣東「電子產品禁入課堂」救學子眼

▲兒童近視示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

廣東省兒童青少年過半數近視，高三年級學生近視率達83.6%，防控近視實施方案提出，學校教學不依賴電子產品，原則上，使用電子教具的時長，不超過教學總時長的30%。廣東全省21市兒童青少年總體近視率為52.4%；64%的學生每天戶外活動時間不足2小時。

《財新網》報導，日前廣東省教育廳等八部門聯合發佈了《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，提出從增加戶外鍛煉活動、控制使用電子產品、減輕課外學習負擔等方面，加強孩子近視防控。

根據《廣州日報》，相關調查結果顯示，全省21市兒童青少年總體近視率為52.4%，幼兒園6歲組兒童、小學生、初中生、高中階段學生近視率分別為15.0%、33.5%、71.3%、81.2%，同時，近視率隨學生年齡增加而逐漸升高，8至12歲近視率增速最快。

▲近視示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

為此，報導建議學童家庭中，非學習目的的電子產品使用單次不宜超過15分鐘，每天累計不宜超過1小時，使用電子產品學習30~40分鐘後，應休息遠眺放鬆10分鐘；在學校方面，小學一二年級每學期，不得超過1次統一考試，此外，相關部門則要將近視防控納入政府績效考核。

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