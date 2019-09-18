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全亞洲第一台自駕車進開放場域　新竹市開創先機

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▲新竹市長林智堅、工業技術研究院副院長張培仁與SEMI國際半導體協會全球總裁Ajit Manocha，共同啟動開放場域自動駕駛系統運行平台。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅、工業技術研究院副院長張培仁與SEMI國際半導體協會全球總裁Ajit Manocha，共同啟動開放場域自動駕駛系統運行平台。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與工研院攜手拿下全台第一張自駕車0001，正式上路後將成為全亞洲第一個允許自駕車於開放場域行駛的智慧城市，今（18）日新竹市長林智堅、工業技術研究院副院長張培仁與SEMI國際半導體協會全球總裁Ajit Manocha，共同啟動開放場域自動駕駛系統運行平台，加入竹科產業鏈盼促進新技術開發。新竹市長林智堅表示，自駕車是迎接下一個世代科技的重要一環，盼這個平台可以開創更多新興應用和商業模式，竹市府要做科技發展的助力，讓國人生活更好。

今日平台啟動儀式於台北南港2019SEMICON國際半導體展中舉行，該展覽是台灣唯一、全球第二大的半導體專業展會，連結國內完整微電子產業生態圈，更是台廠接軌全球重要媒介，本次市府、工研院與SEMICON共同發展自駕車系統運行平台，盼協助台灣站穩全球車用半導體製造商與關鍵零組件供應商地位，帶動整體半導體產業發展，讓台灣在全球自駕車領域中享有更多發展資源以及潛在的招商機會。

林智堅表示，市府與工研院一起合作，以真實道路南寮漁港作為工研院研發自駕車的重要場域，並積極與行政院爭取到全國第一張自駕車車牌，天下第一號0001；竹市擁有眾多自駕車相關的產業，例如晶片與車載通訊，盼本次三方合作形成運行平台，可帶動新竹市相關半導體產業與汽車相關電子產業的升級。

「希望藉由不斷提升科技產業讓國人生活更好」，新竹市不僅是台灣矽谷，更是全世界半導體產業的重要聚落，因此上任後努力把科技帶入市民生活中，新竹市有三高一低DNA，學歷高，收入高，出生率高，平均年齡低，轄內許多國家級的研究機構、5所大學，希望新竹市政府可以做為未來科技產業發展的助力。

「新竹市在自駕車領域是領頭羊」，工研院副院長張培仁表示，工研院跟新竹市政府剛拿到編號0001自駕車車牌，並完成開放場域測試，過去與竹市府合作溝通、向中央單位提案，並在沙崙通過12種運行模式及64種測試情境合格通過，但拿到車牌只是第一步，未來在南寮實境測試還將有各種挑戰，期待未來能與SEMI攜手合作，嘗試串聯更多資源串連，帶動台灣自駕車產業鏈。

SEMI全球總裁Ajit Manocha表示，他來台第一個落腳城市就是新竹市，新竹市有許多地方令他驚豔，年輕市長林智堅成功創造歷史，新竹將有另一個里程碑，期待自駕車在竹市開放場域通行；聯發科技副董事長、同時也是台灣半導體協會常務理謝清江表示，很開心見證竹市府、工研院、SEMI三方合作，相信自駕車會成為下個世代的潮流，也能帶動半導體產業發展。

Audi奧迪汽車電子和半導體技術中心主管Berthold Hellenthal表示，如今的自駕車領域還需要更好，除了要讓消費者負擔得起，也要兼顧安全和穩定性，他認為新竹市有很棒的工程師與官方團隊，是最適合推行自駕車的城市。

新竹市政府產發處長吳甲天指出，新竹市不只是台灣的人才庫，也是全球重要的半導體產業聚落，以IC設計來說，全球前10大IC設計公司中就有7家設在新竹市，例如博通、高通、輝達、聯發科等，國家未來重點發展的AI(人工智慧)、IOT(物聯網)或者5G(通訊產業)所需要的能量，自駕車的核心技術包括，影像、雷達、通訊、人工智慧與高精密度的圖資技術，新竹市都皆可就近提供。

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