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「頻道選擇還權於民」　中華電MOD「自選餐」1個頻道只要2元

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▲▼中華電MOD提出「自選餐」三方案。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電MOD「自選餐」方案登場。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信MOD今（18）日提出了「頻道自主權還給消費者」的訴求，並推出獨家的自選餐方案，提供用戶三種新選擇：自選20（每月付200元）、自選50（每月付300元）、全選（每月付350元）等新商品，以彈性機制來貼近收視戶需求。若換算單一頻道費用來說，一個頻道費用大約僅要2元。

▼中華電MOD提出「自選餐」三方案。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼中華電MOD提出「自選餐」三方案。（圖／記者邱倢芯攝）

中華電信董事長謝繼茂指出，「自選餐」方案主打的是還權於民，這將使得MOD未來有更多創新空間發展；並且將進一步地引領台灣影視產業發展、強化影視內容。

據了解，MOD自選餐方案顛覆了過去的收視模式，讓客戶可以自由選擇喜歡的頻道、每個月還可以換頻道，還給客戶主導收視的權利；每個月換頻道不需加價，全MOD有超過150個頻道可供選擇，且不必綁年約。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今日也受邀出席，並指出，現在在有線電視業者方面，產生了諸多的紛爭，且既有的頻道內容一成不變，被用戶所詬病；希望中華電MOD可以作為領頭羊，以分組付費的方式，以讓有線電視產業作為借鏡。

除了提出自選餐方案外，中華電今日也宣布，MOD正積極準備以4K超高畫質以迎接2020東京奧運賽事。

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