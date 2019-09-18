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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「大手拉小手，幸福一起走」幸運草育樂營溫暖收容人

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記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署辦理「幸運草育樂營」，結合社會資源提供物資關懷、參與家庭支持相關活動，以扶助生活陷入困境的家屬順利度過難關，期使收容人能因感念各界支持而達教化之效。矯正署表示，幸運草育樂營採北、中、南、東分區辦理，以寓教於樂的方式，以家庭溫暖，幫助收容人早日復歸社會。

本活動因矯正署相關機關積極辦理「及時雨-援助收容人高關懷家庭方案」，結合社會資源提供物資關懷、參與家庭支持相關活動之交通費補助及幸運草育樂營等項目，以扶助生活陷入困境的家屬順利度過難關，期使收容人能因感念各界支持而達教化之效。

而幸運草育樂營採北、中、南、東分區辦理，北區矯正機關於8月28日由桃園監獄主辦，活動當天於桃園市八德區巧克力共和國觀光工廠舉辦「幸運草育樂營-大手拉小手」活動，參加的收容人子女及家屬來自於基隆、宜蘭、大臺北、桃園、新竹等地區，總計178人。

北區育樂營活動以寓教於樂的方式，藉由親情影音集、闖關遊戲、卡片及巧克力DIY等互動性的課程，引導子女及家屬彼此分享與感受，增進親職及家庭關係溝通技巧，分組時間時並播放收容人預錄的影片，內容包含想給孩子們的話或參加技能訓練的實況等，活動結束後，由矯正機關將當日製作的小點心及卡片轉送收容人，傳達子女及家屬對收容人的支持與鼓勵；另由隊輔人員拍攝收容人子女及家屬參與活動的影像，於家庭日活動時播放。

矯正署指出，期待這樣的活動，能創造家庭間互動與溝通的橋樑，增進親子間的互動與情感連結，以援助收容人家庭獲得各項資源挹注，鼓勵家屬走出戶外，與社會連結，感受外界的溫情與協助，而更有能力給予收容人改變所需之關懷及支持，進而改過遷善。

▼矯正署長黃俊棠，說明幸運草育樂營的意義。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼矯正署長黃俊棠，說明幸運草育樂營的意義。（圖／記者吳銘峯攝）

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