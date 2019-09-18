屏科大樂齡大學開創口碑　報名秒殺18日開學

▲屏科大樂齡大學18日舉行開學典禮。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大受教育部委託辦理「2019學年度齡大學」計畫，豐富多元的課程，讓銀髮族活到老學到老，今年共招生83名學員，平均年齡65歲、共11對夫妻、最年長為79歲，18日舉行開學典禮，由戴昌賢校長及推廣教育處彭克仲處長共同主持，兩人期勉同學們未來一年的精彩校園生活。

戴昌賢校長致詞說，大家能在一起互相學習與成長是一種緣份，除了抱持著學習的心態來參與樂齡大學，且追求屬於自己的人生價值，讓人生更有意義。

彭克仲處長表示，學校每年的安排的課程都不一樣，希望藉由全新的課程與輕盈共學的模式，享受樂齡大學生活。

屏科大樂齡大學已創出口碑，經由學員們口耳相傳，報名相當踴躍，有的學員早上5點多從家裡出發，6點即到該校推廣教育處外排隊，兩班的名額在短短一小時即報名額滿，共招收83名學員，其中10位學員平均年齡約70歲。

今年校方準備了特色課程、科技農業課程、生活新知課程、高齡化認知課程等內容，讓學員學到飲食相關健康知識，有傳統美食小吃製作、生活與化學-藍染、智慧農業－精油萃取製作防蚊液、歌唱學外語、健康講座－老人用藥知識、長照趨勢新知等，一次到位快樂學習。