找車位、查欠費、線上繳費　台南好停APP一手包辦抽獎A好康

▲找車位、查欠費、線上繳費，台南好停APP一手包辦，還能抽大獎A好康，黃偉哲市長籲請民眾善加利用。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

「台南好停」APP推出雙重優惠活動，除利用APP繳納停車費可享優惠，還可以抽Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲指出，「台南好停」APP提供找車位、查欠費、線上繳費一條龍式服務，讓市民停車更便利。

市長黃偉哲指出，台南市政府積極推廣行動支付政策，交通局自2018年10月起，首創官方「台南好停」APP，提供行動支付繳費管道，並推出有感的停車繳費優惠刺激下載使用，行動支付使用率從推動初期的每月0.38％，成長至今每月使用率達約15.92％，成長幅度達41倍，顯示行動支付不僅帶來便捷與優惠，更響應市府推動的環保減碳政策，呼籲大家共同體驗、習慣行動支付帶來的便利性。

交通局局長王銘德表示，為節省民眾繳納停車費的時間及手續，台南市政府積極推廣行動支付繳納路邊停車費，鼓勵民眾無需耗時耗力持繳費單至停管處或超商繳費，並推出雙重好康優惠：第一重：凡下載「台南好停」APP加入會員使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場（含本處自行開單之路外停車場）停車費，至12月31日止，即享有「首筆停車費免費，第2筆起每筆折扣3元」的超省優惠。

第二重：凡登入「台南好停」APP會員並使用線上繳費即可抽好禮，每繳1張停車單就有1次抽獎機會，最大獎為Gogoro電動機車，還有其他多項萬元大獎，使用越多中獎機會越高。

交通局長王銘德強調，「台南好停」APP延續熱潮好康不斷，特舉辦抽獎活動，凡登入「台南好停」APP會員並使用線上繳費除享優惠外，還可抽好禮，每繳1張停車單就有1次抽獎機會，獎項相當豐富，活動自9月16日至12月20日止，並將於聖誕節前夕（12月24日）抽出幸運得獎者，活動詳情可至「台南市政府交通局」官網最新消息及「台南市停車管理處」網站活動頁面http://citypark.tainan.gov.tw/tw/activity_2019.aspx查詢，歡迎民眾上網查詢並預祝幸運中獎。

台南市停車管理處處長黃俊傑指出，「台南好停」APP除了提供停車場位置、費率、剩餘格位等資訊查詢，並整合停車找位與行動支付服務，同時為改善路邊停車民眾找尋車位的問題，在經濟部工業局「智慧城鄉生活應用計畫」指導下，與台灣國際開發事業有限公司合作導入另一項便民服務「路邊智慧停車引導系統」，將於今年底啟用，屆時路邊停車資訊及線上繳費都將帶給民眾更便利的新生活。