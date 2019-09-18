呂秀蓮角逐總統大位　陸學者：她來攪局蔡英文

▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者任以芳／北京報導

索羅門群島16日與台灣斷交，同一天鴻海創辦人郭台銘宣布不參選，前副總統呂秀蓮進場角逐總統大位，台灣每次大選，比八點檔還精彩。看得大陸專家學者直說「戲劇張力十足，難以預料最後結局。」

從台灣藍綠基本盤來看，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯18日接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「呂秀蓮宣布參選，就是出來攪局，一是幫陳水扁表達對蔡英文的不滿，二來呂秀蓮想為自己爭一口氣，儘管沒有勝選的可能性，別小看綠營現在分裂後座力！」

▲喜樂島聯盟推選呂秀蓮參選2020總統記者會。（圖／記者林敬旻攝）

每回台灣的重要選舉，比起國民黨，民進黨團結又死忠；不過，近一年來出現分化跡象。去(2018)年228當天，「喜樂島聯盟」成立，陳水扁、呂秀蓮、李登輝等多位綠營大老表態支持，等同宣告跟民進黨分道揚鑣。陳水扁個人還幫另一股台獨勢力「一邊一國行動黨」造勢，加上最近學歷爭議，都是蔡英文面臨選舉風險。

▲郭台銘宣布退選。（圖／取自郭台銘臉書）

包承柯表示，「先前香港反送中，又有美國支持，蔡英文看上去好像躺著都能當選。」隨著郭台銘退選，韓國瑜和吳敦義重新整合藍營團結，國民黨開始修復分裂，有機會追平跟蔡的差距。儘管呂秀蓮加入不影響蔡英文基本盤，「反倒是蔡英文內部出現的幾個小缺口，未來就算差五萬票，她也要！」如果盡快不整合，加上台索斷交效應，都是難以預料的隱憂。