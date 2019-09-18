韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在下午3點，抵達左營區新庄仔天公廟參拜，卻遭一名男子大嗆：「騙子！落跑市長辭職！」而且不止一聲，讓現場氣氛相當尷尬，也讓部分韓粉不太高興，幸好沒有釀成衝突。

▲韓國瑜出席左營參拜行程，有一名男子高喊：「落跑市長，下台」，而他本人微笑面對 。（圖／地方中心翻攝）

韓國瑜來到左營區新庄仔天公廟參拜，就在廟方人員致詞的時候，突然有一名男子大喊：「落跑市長辭職」，隨後又繼續喊「落跑市長」，原本低著頭的韓國瑜聽到這一句話，抬起頭來，微笑面對。不過這一句話卻讓在場的韓粉不太高興，有人對罵：「你是在嗆什麼」。

▲韓國瑜出席左營參拜行程，有一名男子高喊：「落跑市長，下台」，而他本人微笑面對 。（圖／地方中心翻攝）

廟方的主持人立刻跳了出來，而周邊的人也高喊「韓國瑜當選」連續兩聲化解了這場尷尬。而這名喊「落跑市長」的男子被員警帶離開天公廟，但是在馬路上頭，他也一邊走一邊喊：「韓國瑜是騙子」。不過還好沒有進一步引發衝突。

面對被嗆，韓國瑜回應說： 「沒有問題，大多數民眾很歡樂熱情，一定有少數不同聲音，民主社會非常正常，大家很習慣性廣納不同聲音，完全沒問題」。

▲韓國瑜出席左營參拜行程，有一名男子高喊：「落跑市長，下台」，支持者高喊當選。（圖／地方中心翻攝）