洪瑞珍三明治28元！同樣材料「早餐店15元」他問卦　網曝神吃法：一定要冰

▲洪瑞珍三明治南韓也開店。（圖／翻攝自洪瑞珍三明治南韓官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

老字號三明治品牌洪瑞珍從彰化發跡，不但是許多人的團購首選，品牌也紅到國外熱銷。一名網友就在PTT表示，洪瑞珍三明治食材相當簡單，「就是吐司+美乃滋+火腿（或者起司）+薄蛋皮」，說這樣的材料，一般早餐店大概賣15元，洪瑞珍卻可以賣2倍價格，讓他很好奇「有沒有洪瑞珍三明治的八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「有洪瑞河三明治的八卦嗎？」文中表示，這款台灣中部名產食材很簡單，吐司、美乃滋、火腿或起司、薄蛋皮，「一種很平價的食物，但可以賣一塊28元。」

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原PO說，這樣的三明治，一般早餐店價位大概賣15元，但洪瑞珍三明治卻可以賣近2倍的價格，「後來連鎖超商也跟進賣類似的三明治，價格也是差不多」，最後直問，有沒有洪瑞珍三明治的八卦。

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▲洪瑞珍吸引網友討論。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，不少人也很認同原PO想法，「營隊訂來當早餐過，不知道在想啥因為太貴當天所有人都沒吃飽」、「普到不行，史上最騙錢跟風食物代表之一」、「超還好不懂在紅啥，都在吃美乃滋」、「貴到爆炸。」

不過，許多網友直呼洪瑞珍好吃，「但是神好吃啊」、「本體是美乃滋，是不錯吃啦但居然紅到韓國」、「一個20幾塊也還好吧？我都買一整盒，什麼原味滿漢全麥起司都蠻OK的」。更有人曝光美味加分吃法，「一定要吃冰的」、「沒有冰完全不能吃」、「冰起來超好吃的啊！」

而今年初也有鄉民問過一樣的問題，當時洪家親戚還特地解釋三明治美味的原因，直說「三明治最重要的就是美乃滋醬，每家洪瑞珍的配方都不一樣」，好的美乃滋醬能完美濕潤白吐司，讓蛋皮、火腿的味道融合，「不會有哪樣食材特別搶眼，這才是好吃的原因」。

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