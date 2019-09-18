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南山人壽工會：公司決策錯誤、金管會處置太遲　業務員權益受影響

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▲▼南山人壽總部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽斥資百億的「境界」新系統自2018年9月上線後不斷出包，遭金管會重罰3000萬元，並下令南山人壽董事長杜英宗停職2年，對此，南山人壽工會表示尊重金管會的決定，但也抱怨公司的決策錯誤，造成業務員不利的影響，而金管會處置太遲、業務員權益仍受影響。

南山人壽企業工會表示，尊重金管會的決定，但金管會的處置太遲，因為督促保險業者在新系統建置轉換上線過程中，如何建立一套讓保戶及業務員信任的電腦系統，似乎錯失了「黃金處置時機」，而為了保障保戶權益所做的裁處，對於工會和業務員而言只能黯然接受，但公司的決策錯誤，已經造成業務員不利的影響。

但南山人壽系統為什麼不能新舊系統並行？據了解，金管會曾做此要求，但新系統上線期間，陸續有新保單出來，舊系統內並沒有新保單資料。

南山人壽企業工會常務理事廖素珠、施少華接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，境界系統的錯誤，都是客戶端、業務員端主動發現。對於金管會的裁罰，工會的立場與重點一直希望公司的資料可以正確，因為相關經費都是客戶的錢，「多扣款」、「少理賠」等案例都只是冰山一角。

南山人壽企業工會表示，除了客戶受到影響之外，業務員的薪資也不盡正確，考核評量怎麼處理、如何補償業務員，現在也正與公司進行調解中。南山人壽工會的立場仍要求系統盡早改善、並完成穩定的新舊系統並行。

▲▼南山人壽總部。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽新系統發生異常。示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

南山人壽斥資百億，2014年4月宣布建置「境界成就計畫」系統，號稱該系統是壽險業最先進的作業系統，並與全球知名商業軟體公司、德國思愛普軟體（SAP）簽約。南山人壽時任總經理許妙靜曾表示，由於客戶不清楚自己買了什麼保單，也不知道擁有什麼保障，南山人壽不希望客戶重複投保，新系統可以協助分析保戶行為並且比對人生階段，提供最好的需求與服務。

然而，新系統於2018年9月上線後，卻發生新系統上線後不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，所有傳統與投資型共1200萬張保單，新系統上線至今共計有15.2萬張保單失效，並衍生出南山人壽業務員持「申請書」逐步確認、幫客戶填保單復效等善後處理方式。

另外，投資型保單至今也無法抓出帳目，得用人工方式確認，包括仍在確認保戶意願，超過1000張投資型保單仍無法明確抓出帳目，影響保戶權益。

業務員頻頻向南山人壽抗議，工會也拿最新的案例與狀況，直指系統造成保戶解約金計算錯誤，多次赴金管會陳情抗議。金管會主委顧立雄數月前，要求南山人壽必須在6月底前完成改善，南山人壽當時稱系統已經完全改善「能回復到境界系統上線之前的狀態」，然而系統依舊錯誤百出，金管會17日因此祭出重罰。

據統計，金管會保險局今年已對南山人壽開罰7次，累計開罰4860萬元，創下金融業罰緩新高。其中，若加上子公司南山產物，母子公司合計挨罰共5460萬元，占整體保險業罰鍰逾半。

▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山人壽企業工會理事長嚴慶龍（右）將陳情書轉接給金管會保險局壽險監理組長蔡火炎。（圖／記者紀佳妘攝）

針對金管會公布「境界成就計劃專案」的裁罰案，南山人壽表示，尊重主管機關的決定，並依指示辦理改善；人事方面，公司將會規劃董事長代理人選，暫行代理相關職務。至於投資型商品資訊系統問題，南山人壽也已持續進行改善，將依主管機關指示完成，盡速恢復投資型保險商品新契約業務。南山人壽最後強調，營運一切正常，保戶權益不受影響。

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