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男同學背包搜出「餐刀」被捕！　浸大學生會包圍鐘樓「要求校長回應」

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▲北角爆衝突！背包搜出「切月餅餐刀」...浸會大學學生記者當場遭拘捕（圖／翻攝臉書「廣播新聞網」）

▲.浸會大學學生記者被搜出背包有一把餐刀，隨後被帶回警署。（圖／翻攝臉書「廣播新聞網」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭已持續3個多月，北角一帶15日晚間爆發嚴重衝突，一名浸會大學的學生記者因背包被搜出一把餐刀，當場被警方拘捕。對此，浸大學生會今（18）日下午包圍鐘樓，要求與校長錢大康回應學生的4大要求，並強調，若未取得合理回應，不排除會行動升級。

綜合港媒報導，超過百名浸大學生16日在校內發起活動，聲援被捕同學；據悉，他們當時包圍校長室，並且以磚頭砸破校長室通道外的門，要求錢大康譴責警方濫捕。浸大學生今日再度行動，由賽馬會廣場出發，遊行至逸夫行政樓（鐘樓）。

據了解，錢大康事後表示，16日當天人不在校園，晚上也有約會，所以暫時未能回校接見學生。浸大學生今日再度要求校長回應4大訴求，包括回應學生記者被捕一事、為被捕同學提供適當的支援、譴責香港警察濫權濫捕及打壓新聞自由、承諾保障學生學習時之人身安全等。

▲▼香港反送中,915遊行。（圖／路透社）

▲香港915遊行。（圖／路透社）

錢大康事後向師生及校友發電郵表示，近期校園內發生涉及行為或言語欺凌的事件絕不可接受，違背了浸大共同價值。他提到，星期一（16日）有學生在內的人士，闖入校園行政樓8樓，辱罵教職員並毀壞該樓層的門，校方將對涉事者採取行動，包括展開紀律程序。

回顧事件，由香港浸會大學新聞系廣播新聞分組學生所成立的FB平台「廣播新聞網」15日深夜在臉書上寫道，「本台記者於英皇道與炮台山道交界，被警方截停檢查記者證和身份證，並被搜背包，其中一名記者被搜出一把餐刀，隨後被警員帶上私家車。」

據悉，該名被捕的學生記者當時向警方表示，這把餐刀是為了慶祝中秋節，打算來切月餅用的。事後，浸大學生會編委會指出，該名學生記者因被警方懷疑「藏有攻撃性武器」而被拘捕，校方正在跟進情況，學生的父母也到北角警署並聯絡律師。

【浸大學生會就錢大康校長失蹤之後續行動】 幹事會已經再給予錢大康校長一日時間「了解事實真相」，並要求回應同學之四大要求，且就公開食言向浸大同學公開道歉： 1. 要求錢大康回應學生記者被捕一事； 2....

香港浸會大學學生會 Hong Kong Baptist University Students' Union 發佈於 2019年9月17日 星期二

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