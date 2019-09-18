網傳苗栗男童染腸病毒死亡　衛生局：等檢驗報告出爐才能確認

▲開學季需注意腸病毒。（圖／新北市衛生局）

記者徐愷昕／苗栗報導

日前有苗栗縣民在網路上貼文，直指一名8歲小男童因感染腸病毒而死亡，但苗栗衛生局表示，該名男童在當初發病至死亡前，並未確診為腸病毒，到底死因是否與腸病毒有關，目前相關單位已採集血液，待檢驗報告出爐才能釐清。

近期網路傳出苗栗縣有一名8歲小男童因染上腸病毒死亡，對此苗栗縣衛生局表示：該名男童13日因發燒、連2日出紅前往診所就醫，後續因服藥也尚未好轉，16日家長將其帶至苗栗地區醫院就醫，當時進行流感、腸病毒篩檢皆呈陰性，但後續檢驗疑似有肺炎症狀，開始住院治療，不幸男童當晚病情急速惡化，17日凌晨因急性心肺衰竭死亡。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣衛生局指出，與男童同班的30名學童，16日因該班級有2人出現疑似腸病毒的症狀，學校依規定通報後，16日到22日該班已被衛生局及教育處要求停課，同時校方也針對教室內部加強消毒，因此有關臉書「靠北苗栗」上指控校方延誤通報一事，學校已上網澄清。

對此衛生局表示，該案為疑似腸病毒重症，就診醫院依據傳染病防治法規定已進行通報，相關病歷及血液檢體已送至疾病管制署進行檢驗，死因是否為腸病毒感染需由疾管署專家委員進行研判。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多內容】

►不孝子12年沒回家 母告別式也缺席...判決繼承權不存在

►沒獎金又實名制！檢舉違規量不減反增 達人曝背後心酸：曾重傷住院一個月

►緝毒犬加入桃園機場邊境防守 讓毒品無所遁形



