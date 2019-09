Google發表會10/15登場　時代廣場橫幅廣告曝Pixel 4「珊瑚新色」

▲Google在時代廣場掛上發表會橫幅廣告。(圖/取自Reddit/LousyTX)

記者王曉敏/綜合報導

Google昨(17)日已正式向外媒發出邀請函,預告將於美東時間10月15日早上10點在紐約舉辦發表會。預計屆時將推出Google最新旗艦智慧型手機Pixel 4系列、筆記型電腦Pixelbook 2及新一代智慧喇叭Nest Mini等。稍早有網友在國外論壇Reddit貼出此次Google張貼於時代廣場的Pixel 4橫幅廣告,其中珊瑚新色預計是此次的亮點之一。

Google的邀請函中無法看出此次將發表何種產品,不過從標語「Come see a few new things Made by Google」可看出,除了外界預想的Pixel 4系列外,Google也將帶來其他新產品。

▼Google發表會邀請函。(圖/取自9to5Google)

不同於各大科技公司在發表會前一貫的保密立場,Google早在6月就於官方推特上自曝新機Pixel 4的渲染圖,隨後又在7月自爆新機將支援臉部辨識解鎖及基於雷達感測的手勢控制等功能。綜合目前已知消息,Pixel 4系列將有Pixel 4及Pixel 4 XL兩尺寸,螢幕分別為5.7吋及6.3吋,更新率皆為90Hz。內部搭載高通Snapdragon 885處理器,配備6GB RAM及128GB ROM,並內建Google最新的Android 10作業系統。

從Google釋出的渲染圖及網友所拍的橫幅廣告皆可確定,Pixel 4系列將搭載雙鏡頭並外加一個空間感測器(Spectral Sensor),並取消背部指紋辨識解鎖。其方形相機模組外觀乍看之下與上周發表的iPhone 11 Pro類似,不過不同於iPhone機背一體成形的設計,Pixel 4的方型鏡頭模組底色為黑色,且鏡頭與閃光燈分布方式為菱形。上一代Pixel 3推出純粹黑、就是白及非常粉3色,Pixel 4則預計會推出黑、白、珊瑚3色。

Black, Matt Panda and ... Carrot... ? pic.twitter.com/DzCWMfEfD9 — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) September 11, 2019

先前Google曾表示,其去年推出的平板電腦Pixel Slate由於未能發揮其產品潛力,已決定收回投入平板的資源,專注筆電產品。外媒預估,此次發表會將推出2017年Pixelbook的後續機款。另外,預計Google此次也會推出內建掛牆機制的智慧喇叭Nest Mini,除了音質上的改改善外,有消息指出該產品將會與Nest Hub Max一樣搭載距離感測器。

目前Google已在YouTube掛上發表會直播倒數: